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E20 Fuel Protest: కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరో నిరసన సెగ..E20 పెట్రోల్‌పై జూలై 31న రాజధానిలో భారీ ర్యాలీ!

Delhi E20 Petrol Protest: దేశంలో ఈ-20 (E-20) రకం పెట్రోల్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం పట్ల వాహనదారుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుంది. ఈ మిశ్రమ పెట్రోల్ వల్ల వాహనాల మైలేజ్ తగ్గడం సహా నిర్వహణ ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ-20 పెట్రోల్‌కు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో జూలై 31న నిరసన ర్యాలీ జరగనుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:31 PM IST
E20 Fuel Protest: కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరో నిరసన సెగ..E20 పెట్రోల్‌పై జూలై 31న రాజధానిలో భారీ ర్యాలీ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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E20 Fuel Protest: కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరో నిరసన సెగ..E20 పెట్రోల్‌పై జూలై 31న రాజధానిలో భారీ ర్యాలీ!
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