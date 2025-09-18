English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే ECILలో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

ECIL Recruitment: ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ECIL) 160 టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు.. నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పటికే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. నిరుద్యోగులు వెంటనే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.   

Last Updated : Sep 18, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే ECILలో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

ECIL Notification 2025: మీరు మీ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నట్లయితే.. ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ECIL) 160 టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభంకాగా.. చివరి తేది సెప్టెంబర్ 22 వరకు ఉంది. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు ECIL అధికారిక వెబ్‌సైట్ ecil.co.in ని సందర్శించండి.

Add Zee News as a Preferred Source

పోస్టుల ఖాళీల వివరాలు..
జనరల్ (UR) – 65 పోస్టులు
EWS – 16 పోస్టులు
OBC – 43 పోస్టులు
SC – 24 పోస్టులు
ST – 12 పోస్టులు

విద్యార్హతలు..
 BE లేదా B.Tech డిగ్రీ ఉన్న అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. డిగ్రీలో కనీసం 60% మార్కులతో పాటు కనీసం ఒక సంవత్సరం పని చేసిన అనుభవం కలిగి ఉండాలి.  సంబంధిత రంగంలో ముందస్తు అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందని ECIL స్పష్టం చేసింది.

వయోపరిమితి ఎంత..?
జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు గరిష్ట వయస్సు 30 సంవత్సరాలు. అయితే, SC, ST, OBC, మరియు PwD వంటి రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు లభిస్తుంది. కాబట్టి దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను జాగ్రత్తగా చదవడం చాలా ముఖ్యం.

వేతన వివరాలు..
ఈ నియామకంలో ఎంపికైన అభ్యర్థుల జీతం ఏడాదికేడాది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మొదటి సంవత్సరంలో నెలకు రూ. 25,000.. రెండవ సంవత్సరంలో నెలకు రూ. 28,000 మరియు మూడవ మరియు నాలుగవ సంవత్సరాలలో నెలకు రూ. 31,000 అందుతాయి.

ఎంపిక ప్రక్రియ..
అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్ మరియు వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. మీ విద్యార్హతలు మరియు అనుభవం ఆధారంగా సర్టిఫికేట్స్‌ను చెక్ చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఇంటర్వ్యూల తర్వాత తుది జాబితా విడుదల చేయబడుతుంది.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి..?
* ముందుగా ECIL అధికారిక వెబ్‌సైట్ ecil.co.in కి వెళ్లండి.
* కెరీర్ విభాగంపై క్లిక్ చేసి, ప్రస్తుత ఉద్యోగ ఖాళీలకు వెళ్లండి.
* ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం లింక్‌ను ఎంచుకోండి.
* అవసరమైన అన్ని వివరాలను ఫిల్ చేసి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫామ్‌ను పూర్తి చేయండి.
* పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటో, సంతకం మరియు అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి.
* ఫామ్‌ను అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత, దాని PDF కాపీని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. 
* అభ్యర్థులు తదుపరి సూచన కోసం ఫామ్ యొక్క ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.

Also Read: Weight Loss Tips: నో జిమ్.. నో డైట్.. జస్ట్ ఇలా వాటర్ తాగండి.. ఈజీగా వెయిట్‌లాస్ అవ్వండి..!

Also Read: Video Viral: ఏకంగా మహీంద్రా థార్‌లో బ్లింకిట్ ఆర్డర్ డెలివరీ.. కస్టమర్ షాక్.. ఏజెంట్ రాక్.. వీడియో వైరల్..!
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

Ecil Recruitment 2025Ecil NotificationECIL JobsEcil Latest JobsECIL Recruitment

Trending News