Education GDP Percentage India: సాధారణంగా ఏ దేశం అయినా సరే అభివ్రుద్ధి పథంలో పయనించాలంటే విద్యారంగానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యతే ముఖ్యం. కానీ మన దేశం తన బడ్జెట్లో విద్యకు కేటాయిస్తున్న నిధుల వాటా ఏటికేడు తగ్గిపోతుండటం కలవరపెడుతోంది. యునెస్కో నిర్దేశించిన అంతర్జాతీయ కనీస ప్రమాణాలను కూడా మన భారతదేశంలో అందులేకపోయిందని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. విద్యను మెరుగుపరచడానికి, పాఠశాలల పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల పిల్లలు సంఖ్య పెంచేందుకు.. దేశంలో అనేక పథకాలు అమలు అవుతున్నాయి. కానీ ప్రభుత్వం విద్యారంగానికి కేటాయిస్తున్న వ్యయం విషయానికి వచ్చేసరికి భిన్నంగా ఉంది.
యునెస్కో 2026 ఎస్డీజీ 4 స్కోర్బోర్డ్ ప్రకారం, భారతదేశం తన మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయంలో 14.2శాతం విద్యపై ఖర్చు చేస్తోంది. ఇది యునెస్కో నిర్దేశించిన 15శాతం కనీస ప్రమాణం కంటే తక్కువ. అంటే ఈ విషయంలో భారతదేశం ఇప్పటికీ లక్ష్యం కంటే వెనుకబడి ఉందని అర్థం.
మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. భారతదేశం తన జీడీపీలో 4.1శాతం విద్యపై ఖర్చు చేస్తుంది. ఇది యునెస్కో నిర్దేశించిన కనీస ప్రమాణం 4శాతం కంటే కొంచెం ఎక్కువ. అయినప్పటికీ, మొత్తం ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో విద్య వాటా క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. 2015లో ఇది 15.7శాతం ఉండగా, ఇప్పుడు 14.2శాతానికి పడిపోయింది. అంటే, దాదాపు ఒక దశాబ్ద కాలంలో విద్య వాటా 1.5 శాతం పాయింట్లు తగ్గిపోయింది. విద్యా వ్యయం అంశం కూడా ముఖ్యమైనది.. ఎందుకంటే భారతదేశం ప్రస్తుతం తన పాఠశాల విద్య పూర్తి చేసే లక్ష్యాల విషయంలో చాలా వెనకబడి ఉంది. యునెస్కో గణాంకాల ప్రకారం, 2025 నాటికి జాతీయ లక్ష్యం 99శాతం కాగా, భారతదేశంలో 6 నుండి 8 తరగతుల విద్య పూర్తి చేసే వారి శాతం 86శాతంగా ఉంది. 9 నుండి 12 తరగతుల విద్య పూర్తి చేసే వారి శాతం 84శాతం కాగా, ఇది కేవలం 51శాతం మాత్రమే. ఈ రెండు స్థాయిలలోనూ భారతదేశ పురోగతి నెమ్మదిగా ఉందని యునెస్కో పేర్కొంది.
ఎడ్యుకేషన్ 2030 ప్రణాళిక కింద, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు తమ జీడీపీలో 4 నుండి 6 శాతం లేదా మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయంలో 15 నుండి 20 శాతం విద్యపై వెచ్చించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ రెండు పరిమితులలో కనిష్ట స్థాయిని యునెస్కో ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తుంది. భారతదేశం విద్యపై జీడీపీలో 4.1 శాతం ఖర్చు చేస్తోంది, అంటే ఈ ప్రమాణాన్ని అందుకుంది. అయితే, మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయంలో విద్య వాటా తగ్గింది. 2015లో ఇది 15.7 శాతంగా ఉండగా, ఇప్పుడు 14.2 శాతానికి పడిపోయింది. అంటే, యునెస్కో నిర్దేశించిన 15 శాతం కనిష్ట ప్రమాణం కంటే భారతదేశం 0.8 శాతం పాయింట్లు వెనుకబడి ఉంది.
భారతదేశంలో అనేక ప్రధాన విద్యా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. యునెస్కో ఇండియా ప్రొఫైల్ ప్రకారం, విద్యా కార్యక్రమాలు సుమారు 156 మిలియన్ల విద్యార్థులకు చేరువవుతుండగా, పిఎం-పోషణ్ సుమారు 118 మిలియన్ల మంది పిల్లలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది. అయినప్పటికీ, విద్యపై ప్రభుత్వ వ్యయం వాటాలో తగ్గుదల ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, విద్యా వ్యయం విషయంలో కూడా పరిస్థితి అంత ఆశాజనకంగా లేదు. యునెస్కో ప్రకారం, 205 దేశాలలో కేవలం 39 దేశాలు మాత్రమే జీడీపీ, మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయం రెండింటిలోనూ కనీస ప్రమాణాలను అందుకుంటున్నాయి. అందువల్ల, భారతదేశం ముందున్న సవాలు కేవలం విద్యపై ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయడమే కాదు, అందుబాటులో ఉన్న నిధులు పాఠశాలలు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు సమర్థవంతంగా చేరేలా చూడటం, తద్వారా అభ్యసన ఫలితాలలో నిజమైన మెరుగుదలలు సాధించడం అవుతుంది.
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