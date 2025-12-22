English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Egg Price Hike: గుడ్డు ప్రియులకు బిగ్‌ షాక్.. ఆల్ టైమ్ రికార్డుకు కోడి గుడ్ల ధరలు.. ఎంతో తెలుసా?

Egg Price Hike: గుడ్డు ప్రియులకు బిగ్‌ షాక్.. ఆల్ టైమ్ రికార్డుకు కోడి గుడ్ల ధరలు.. ఎంతో తెలుసా?

Egg Price: కోడిగుడ్ల ధరలు కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. ఈ పెరిగిన ధరలు సామాన్యుడిని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. రోజురోజుకు కోడిగుడ్డు ధరలు పైపైకి పెరుగుతుండటంతో.. మధ్య తరగతి వర్గాల ప్రజలకు భారంగా మారింది. కొద్ది నెలల క్రితం బహిరంగ మార్కెట్లో కోడి గుడ్డు ధర రూ. 5కాగా.. ఇటీవల రూ. 6కు పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఏకంగా ఒక్క కోడిగుడ్డు ధర రూ. 8కి చేరింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:28 PM IST

Egg Price Hike In Ap And Telangana: సామాన్య ప్రజలకు పోషకాహారంగా ఉండే కోడిగుడ్డు ఇప్పుడు పేదలు, మధ్య తరగతి వారికి భారం అయింది. గత కొన్ని నెలలుగా ధరలు నెమ్మదిగా పెరిగి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అవి చాలా ఎక్కువగా పెరిగి ఎవరూ ఊహించని స్థాయికి చేరాయి. పౌల్ట్రీ వ్యాపార చరిత్రలో ఇంత భారీగా ధరలు ఎప్పుడూ పెరగలేదు. దీంతో కొనుగోలు చేసే వారు మరియు వ్యాపారులు ఇద్దరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ప్రస్తుతం కోడిగుడ్డు ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ఒక్క గుడ్డు రూ.8కి అమ్ముడవుతోంది. సగటు మార్కెట్లలో ఇది రూ.7.30 వరకు ఉంది. ముందు 30 గుడ్ల ట్రే రూ.160 నుంచి 170 వరకు లభించేది. కానీ ఇప్పుడు అది రూ.210 నుంచి 220కి పెరిగింది. పౌల్ట్రీ రంగ చరిత్రలో ఇలాంటి ధరలు మొదటిసారి నమోదవుతున్నాయి. ధరలు ఇంత పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డిమాండ్‌కు తగ్గట్టు ఉత్పత్తి లేకపోవడమే. ఇక నాటు కోడిగుడ్లు రూ.15 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి.

గతంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోజుకు సుమారు 8 కోట్ల గుడ్లు ఉత్పత్తి అయ్యేవి. అయితే, కోళ్ల ఫారాల నిర్వహణ ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్న నేపథ్యంలో చాలా మంది ఫౌల్ట్రీ యాజమానులు ఈ రంగానికి దూరమవుతున్నారు. కోళ్లకు పెట్టే దాణా, మక్కలు, సోయా, చేపపొట్టు వంటి ముడిసరుకుల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల.. చిన్న, మధ్యతరహా రైతులు కోళ్ల ఫారాలను మూసివేస్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. గతంలో కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో దాదాపు 20 కోట్ల గుడ్లు నిల్వ ఉండేవని, ప్రస్తుతం ఆ నిల్వలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

ఇప్పుడున్న ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరికొద్దిరోజులు కోడిగుడ్డు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు పేర్కొంటున్నారు. కోళ్ల దాణాపై సబ్సిడీ ఇవ్వడం లేదా ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప ధరలు అదుపులోకి వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు.

