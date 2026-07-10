/తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి నూతన హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ..!

EHS Cards: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న కొత్త ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్ అమలుకు ఎట్టకేలకు ముహూర్తం ఖరారు అయ్యింది. జులై 15వ తేదీ 2026 నుంచి రాష్ట్రంలో నూతన హెల్త్ కార్డుల విధానాన్ని అధికారికంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఐఏఎస్ అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. త్వరలోనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ సరికొత్త హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలిపారు.
క్యూఆర్ కోడ్తో డిజిటల్ కార్డులు.. ప్రత్యేక యాప్:
ఈసారి ఉద్యోగులకు మరింత సులువుగా సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం అత్యాధునిక సాంకేతికతను జోడించింది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ మొబైల్ ఫోన్ల నుంచే క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన నూతన హెల్త్ కార్డులను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం అన్ని రకాల వివరాలు, సదుపాయాలతో కూడిన EHCT యాప్ ను ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తోంది.
943 ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్యం.. CGHS రేట్లు:
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కుటుంబ సభ్యులకు మెరుగైన వైద్యం అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని తీర్చిదిద్దారు.
943 ఆసుపత్రులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన 943 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఈ కార్డులపై పూర్తి నగదు రహిత (Cashless) వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
2,594 ప్రొసీజర్స్: ఈ హెల్త్ స్కీమ్ కింద మొత్తం 2,594 రకాల వైద్య చికిత్సలు, ఆపరేషన్లను కవర్ చేయనున్నారు.
CGHS రేట్లు: ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం (CGHS) రేట్లను వర్తింపజేయనున్నారు. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు ఎలాంటి అదనపు భారం పడదు.
వెల్నెస్ సెంటర్లు: ప్రభుత్వ సంపూర్ణ ఖర్చుతో రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో అత్యాధునిక వెల్నెస్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సీఎస్ వెల్లడించారు.
నాలుగు రోజుల్లో జీవో.. సోమవారం కీలక భేటీ:
నూతన EHS మార్గదర్శకాలకు సంబంధించిన అధికారిక జీవో మరో నాలుగు రోజుల్లో విడుదల కానుంది. కాగా, ఈ నూతన గైడ్లైన్స్పై మరింత స్పష్టత, చర్చల కోసం సోమవారం హెల్త్ స్కీమ్ సీఈఓతో ఉన్నతాధికారుల సమావేశం జరగనుంది.
ఈ ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులు శ్రీమతి బి.ఎం.డి. ఎక్కా, శ్రీమతి క్రిస్టినా చోంగ్తూ, శ్రీమతి సిక్తా పట్నాయక్, శ్రీ హనుమంత్ కొండిబా, శ్రీమతి షికా గోయల్, శ్రీ పాపిరెడ్డిలతో పాటు టీఎన్జీవో అధ్యక్షులు శ్రీ మారం జగదీశ్వర్, టీజీవో అధ్యక్షులు శ్రీ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, పీఆర్టీయూ ప్రతినిధి శ్రీ దామోదర్ రెడ్డి, యూటీఎఫ్ నేత శ్రీ చావా రవి, సచివాలయ అసోసియేషన్ నేత శ్రీ శ్రీనివాసరెడ్డి, ట్రెసా అధ్యక్షుడు శ్రీ వంగా రవీందర్ రెడ్డి పలువురు ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొని తమ సూచనలు అందించారు.
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