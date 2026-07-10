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తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి నూతన హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ..!

EHS Cards: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త చెప్పింది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. జులై 15వ తేదీ 2026 నుంచి రాష్ట్రంలో నూతన హెల్త్ కార్డుల విధానాన్ని అధికారికంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:27 PM IST
తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి నూతన హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి నూతన హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ..!
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