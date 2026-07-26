EHS Cards Issue: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్.. ఆదిలోనే హంసపాదు లా మారింది. రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగులకు,పెన్షనర్లకు అండగా నిలుస్తుందనుకున్న ఈహెచ్ఎస్ క్షేత్రస్థాయిలో నిరూపయోగంగా మారింది. ఆర్భాటాల మధ్య ప్రారంభించిన ఈ స్కీమ్... కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రం అమల్లోకి రావడం లేదు. దీంతో బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తోంది. ఎమర్జెన్సీ కోసం ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్న ఉద్యోగులు ఈహెచ్ఎస్ కార్డులు చూపిస్తే.. అక్కడి సిబ్బంది కనీసం పట్టించుకోవడం లేదని ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. క్యాష్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ లేదు.. చేతిలోనుంచి డబ్బులు చెల్లిస్తే.. చికిత్స అని తేల్చి చెబుతుండటంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో లక్షలాది రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు.
ప్రభుత్వం ఉచిత వైద్యం భరోసా పేరుతో చెల్లని కార్డులను చేతిలో పెట్టి చేతులు దులుపుకుందని బాధితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం.. ఇప్పటికే 2 నెలల జీతాల నుంచి ప్రీమియం కట్ చేసిన ప్రభుత్వం.. మరో కొన్ని రోజుల్లో 3 నెల ప్రీమియం కూడా కట్ చేయబోతోంది. మరి రూపాయి ప్రయోజనం లేనప్పుడు ప్రీమియం ఎందుకు వసూలు చేయడమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అసలు ఈ చెల్లని కార్డులను ఎందుకు జారీ చేశారంటూ నిలదీస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ట్రస్ట్ బోర్డులోని ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులపై కూడా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నారు. ఈనెల 17వ తేదీన ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఈహెచ్ఎస్ డిజిటల్ కార్డులు సుమారు 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు.. వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిపి మొత్తం 29.80లక్షల మందికి కార్పొరేట్ లెవల్లో క్యాష్ ఫ్రీ ట్రీట్ మెంట్ అందిస్తామని ప్రకటించింది. కానీ వారానికి పైగానే గడిచినా కార్డులు మాత్రం ఇంకా యాక్టివేట్ కాకపోవడం గమనార్హం.
ఒక ఉద్యోగి తల్లికి ఆకస్మాత్తుగా శుక్రవారం రాత్రి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. వెంటనే హైదరాబాద్ లోని ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అయితే ఈహెచ్ఎస్ కింద చికిత్స చేయలేమని ఆ ఆసుపత్రి వర్గాలు చెప్పారని వాపోయారు. కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ పోలీస్ ఉద్యోగి గుండెపోటుతో జూబ్లిహిల్స్ లోని ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఈహెచ్ఎస్ కార్డుతో ఎమర్జెన్సీలో చేర్చుకోలేదు. ఇలా ఎంతో మంది బాధితులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈహెచ్ఎస్ నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో ఎందుకు ట్రీట్ మెంట్ చేయరని ఒక ఉద్యోగి ప్రశ్నిస్తే.. ప్రభుత్వం నుంచి తమకు పాత బకాయిలు రావాల్సి ఉంది.. కొత్త స్కీములో రేట్లు పెంచితేనే చికిత్స చేస్తామని చెప్పినట్లు తెలిసింది.
ఈహెచ్ఎస్ అమల్లోకి వచ్చిన వారం రోజులు గడిచినా.. ఇంకా మార్గదర్శకాలు వెలువడక పోవడం గమనార్హం. ముసాయిదా మార్గదర్శకాలు సిద్ధంగా ఉన్నా.. ఇంత వరకు జీవో రూపంలో అవి విడుదల కాలేదు. ఈ విషయంలో ఆర్థిక ఆరోగ్య శాఖల అధికారుల మధ్య సమన్వయం లోపం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. సీఎస్ చైర్మన్ గా ట్రస్టు ఏర్పాటు అయినా.. కార్డుల విషయంలో పురోగతి ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు. ఇక నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రుల వాదన మరోలా ఉంది. తమకు రూ. 570కోట్ల పాత బకాయిలు చెల్లించడంతోపాటు ప్యాకేజీ రేట్లు సవరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ హెల్త్ స్కీములో ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయని..కార్డులు పనిచేయడం లేదని తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం మండిపడింది. కార్డులు ఇవ్వడం కంటే ముందే ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల నుంచి ప్రీమియం కట్ చేసినప్పటికీ ఇంకా ఈ స్కీమ్ ను పకడ్బందీగా అమలు చేయకపోవడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తోంది. ఈహెచ్ఎస్ కంటే ఆరోగ్యశ్రీ నయం అంటున్నారు. కార్డులు డౌన్ లోన్ అవ్వడం లేదు. నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కువ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులే ఉన్నాయి. 2 లక్షల లోపు ట్రీమ్ మెంట్ చేస్తారట. మరి ఈ హెల్త్ కార్డుల కంటే ఆరోగ్యశ్రీ నయం అనిపిస్తుందని ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి వాపోయారు.
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