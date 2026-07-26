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హెల్త్ కార్డులు డౌన్‌లోడ్ కావు.. నెట్‌వర్క్ ఆస్పత్రులు ఉండవు.. ఎందుకీ ఈహెచ్ఎస్ కార్డులు..!!

EHS Cards Issue: పేరుకే ఈహెచ్ఎస్.. ఆసుపత్రికి వెళ్లితే.. 2 లక్షలే అంటూ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోర్టుకు వెళ్తే తప్పా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వరా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. హెల్త్ కార్డులు డౌన్ లోడ్ కావు.. నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రులు ఉండవు.. మరేందుకు ఈ ఈహెచ్ఎస్ అంటూ నిలదీస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 26, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:17 AM IST
హెల్త్ కార్డులు డౌన్‌లోడ్ కావు.. నెట్‌వర్క్ ఆస్పత్రులు ఉండవు.. ఎందుకీ ఈహెచ్ఎస్ కార్డులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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