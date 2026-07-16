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ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ..!!

EHS health cards: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈనెల జులై 15వ తేదీన పంపిణీ చేయాల్సిన ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతీష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఎంప్లాయి హెల్త్ స్కీమ్ కార్డుల పంపిణీకి ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు ముహుర్తం ఫిక్స్ చేసింది. రేపు అంటే జులై 17వ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1గంటలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో హెల్త్ కార్డుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:01 PM IST
ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ..!!
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