/ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ..!!

EHS health cards: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈనెల జులై 15వ తేదీన పంపిణీ చేయాల్సిన ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతీష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఎంప్లాయి హెల్త్ స్కీమ్ కార్డుల పంపిణీకి ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు ముహుర్తం ఫిక్స్ చేసింది. రేపు అంటే జులై 17వ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1గంటలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో హెల్త్ కార్డుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. సచివాలయం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోని రూమ్ నెంబర్ 29 ఇందుకు వేదిక కానుంది.
ఉద్యోగుల హెల్త్ కార్డుల అధికారిక ప్రారంభం: ఎంతో కాలంగా ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త ఈహెచ్ఎస్ భౌతిక (ఫిజికల్) కార్డుల పంపిణీ ప్రక్రియను రేపు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
ఉద్యోగుల హెల్త్ పోర్టల్ లాంచ్: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సేవల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కొత్త ఎంప్లాయీ హెల్త్ పోర్టల్ వెబ్సైట్ను కూడా రేపే అధికారికంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీని ద్వారా డిజిటల్ కార్డుల డౌన్లోడ్, ఆసుపత్రుల వివరాలు సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.
నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులతో ఒప్పందాలు (MoUs): ఈ పథకం పరిధిలోకి వచ్చే కార్పొరేట్, నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులతో ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందాలను (MoUs) కూడా రేపటి నుంచే అమలు చేయనున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా ఈహెచ్ఎస్ అమల్లో జాప్యం జరుగుతోందంటూ పెన్షనర్ల జేఏసీ వ్యక్తం చేసిన అసంతృప్తి నేపథ్యంలో.. ప్రభుత్వం అత్యంత వేగంగా స్పందించి ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపటి నుంచి హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ పూర్తిస్థాయిలో ఊపందుకోనుండటంతో, లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కుటుంబాలకు కొండంత ఆరోగ్య భరోసా లభించనుంది.
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