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ఉచిత వైద్యం ఉద్యోగుల హక్కు.. జీతాల్లో EHS కోతపై తెలంగాణ హైకోర్టు సీరియస్..!!

High Court: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతంలో నుంచి ఈహెచ్ఎస్ కోసం 1.5 శాతం తప్పనిసరిగా కోత విధించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ బుధవారం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు అయ్యింది. ఉచిత వైద్యం అనేది ఉద్యోగుల హక్కు అని... జీవో 79 నిబంధనలకు విరుద్ధమంటూ పిటిషనర్ వాదించారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం.. పూర్తి వివరాలు సమర్పించాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఆగస్టు 3వ తేదీకి తదుపరి విచారణ వాయిదా వేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:21 PM IST
ఉచిత వైద్యం ఉద్యోగుల హక్కు.. జీతాల్లో EHS కోతపై తెలంగాణ హైకోర్టు సీరియస్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉచిత వైద్యం ఉద్యోగుల హక్కు.. జీతాల్లో EHS కోతపై తెలంగాణ హైకోర్టు సీరియస్..!!
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