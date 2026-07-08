/ ఉచిత వైద్యం ఉద్యోగుల హక్కు.. జీతాల్లో EHS కోతపై తెలంగాణ హైకోర్టు సీరియస్..!!

High Court: ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం( ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్) కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్ల జీతాల నుంచి 1.5 శాతం తప్పనిసరిగా కోత విధించడాన్ని సవాలు చేస్తూ బుధవారం తెలంగాణ హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలైంది. ప్రభుత్వ చర్యలు చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొన్న ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు.. ఈ విషయంపై పూర్తి సమాచారం అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెండు వారాల గడువు ఇచ్చింది. ఆగస్టు 3వ తేదీకి తదుపరి విచారణ వాయిదా వేసింది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలోని కుష్ఠు వ్యాధి నివారణ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అపరేష్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జి.ఎం. మొహియుద్దీన్లతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపింది. పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది రాజ్ కుమార్ గుమ్మి తన వాదనలు వినిపిస్తూ, జీతాలు, పెన్షన్ల నుంచి ప్రభుత్వం బలవంతంగా ఈ కోత విధించడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు.
పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలియజేస్తూ.. అంతకుముందు అక్టోబర్ 8, 2023న జారీ చేసిన జీవో నెం. 186 ఆధారంగా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల మూల వేతనం, మూల పింఛను నుండి అత్యవసర ఆరోగ్య సేవల కోసం 1.5 శాతం కోత విధించాలని ఆదేశిస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఇటీవల జూన్ 29, 2026న జీవో నెం. 79 జారీ చేసిందని తెలిపారు.
అమెరికాలో రూపొందించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సమీకృత వైద్య హాజరు బృందం చట్టం 1972.. తెలంగాణకు కూడా వర్తిస్తుందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఈ నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్స అందించాల్సిన పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని.. వారి జీతాల నుండి బలవంతంగా విరాళాలు వసూలు చేయడం ఆ నిబంధనలకు పూర్తిగా విరుద్ధమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు జీవోలను తక్షణమే రద్దు చేయాలని.. గతంలో కోత విధించిన మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు వాపసు ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
అంతేకాదు.. మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్ స్కీమ్, ఈహెచ్ఎస్ స్కీమ్ రెండింటినీ ఏకకాలంలో కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వం గతంలో నవంబర్ 3, 2014న జీవో నెం. 32 జారీ చేసిందని.. అప్పటి నుండి 2025 వరకు నిరంతరంగా ఉత్తర్వులు జారీ అవుతూనే ఉన్నాయని న్యాయవాది ధర్మాసనానికి తెలియజేశారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 2న జారీ చేసిన జీవో నెం. 67 కూడా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు ఈ రెండు పథకాలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసిందని... అయితే అందులో జీవో 186 గురించి ప్రస్తావించలేదని వాదించారు.
పిటిషనర్ వాదనలు విన్న తర్వాత.. అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ కార్యాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, ఎస్. రాహుల్ రెడ్డి, 1 నుండి 3 ప్రతివాదుల తరఫున స్పందించారు. సంబంధిత శాఖా అధికారుల నుండి కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి నేపథ్య వివరాలను సేకరించడానికి తనకు రెండు వారాల సమయం ఇవ్వాలని ఆయన ధర్మాసనాన్ని కోరారు. ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదనను సీజేఐ ధర్మాసనం అంగీకరించి, విచారణను ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు వాయిదా వేసింది.
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