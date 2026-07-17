/ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. నూతన ఆరోగ్య స్కీం ప్రారంభం.. 886 ఆస్పత్రుల్లో ఉచిత వైద్యం..!!

Government Employees Health Scheme: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆరోగ్య భద్రతలో ఒక చారిత్రాత్మక కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్ ఎట్టకేలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ.. సచివాలయంలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక అధికారిక కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క నూతన ఆరోగ్య పథకాన్ని ప్రారంభించారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు సమక్షంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పలువురు ఉద్యోగులకు కొత్త డిజిటల్ హెల్త్ కార్డులను అందజేశారు.
ఉద్యోగులందరూ మన బిడ్డలే: ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క
ఈ సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం.. ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమైందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో వైద్య ఖర్చులను భరించలేని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను, కష్టాలను మేము గమనించాము. ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను, లక్ష్యాలను ప్రజలకు విజయవంతంగా అందించడంలో ఉద్యోగులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. అందుకే, మన సొంత పిల్లల్లా మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య బీమాను అందించడానికి ఈ ప్రత్యేకమైన నగదు రహిత పథకాన్ని ప్రారంభించాము. వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని శాఖలతో కలిసి పనిచేసింది అని పేర్కొన్నారు.
ప్రత్యేక ఆరోగ్య ఐడీ ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం... 1,816 చికిత్సలు ఉచితం:
ఈ సందర్భంగా.. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జజు, ఈ కొత్త ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి పనితీరు విధానం.. ప్రక్రియ గురించి మీడియాకు వివరించారు. ఉద్యోగుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రతి హామీకి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన ప్రతి ఉద్యోగికి, పెన్షనర్కు ప్రత్యేక ఆరోగ్య ఐడీలను జారీ చేసే ప్రక్రియ ఈ రోజు అధికారికంగా ప్రారంభమైందని ప్రకటించారు.
ఈ కొత్త పథకం (EHS) కింద, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 886 ప్రధాన నెట్వర్క్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులలో పూర్తిగా నగదు రహిత చికిత్స అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ పథకం కింద సుమారు 1,816 రకాల వైద్య చికిత్సలు, ప్రధాన శస్త్రచికిత్సలను ప్రవేశపెట్టారు. వీటి కోసం ఉద్యోగులు తమ జేబుల నుండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయనవసరం లేదు. అంతేకాకుండా, ఉద్యోగులకు వారి ఇళ్లకు సమీపంలోనే నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందించేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 24 కొత్త వెల్నెస్ సెంటర్లను కూడా నిర్మిస్తున్నట్లు సీఎస్ సంజయ్ జజు తెలిపారు. ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న హెల్త్ కార్డ్ సమస్య పరిష్కారమైనందుకు ఉద్యోగులు సంతోషంగా ఉన్నారు.
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