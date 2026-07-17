Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. నూతన ఆరోగ్య స్కీం ప్రారంభం.. 886 ఆస్పత్రుల్లో ఉచిత వైద్యం..!!

ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. నూతన ఆరోగ్య స్కీం ప్రారంభం.. 886 ఆస్పత్రుల్లో ఉచిత వైద్యం..!!

Government Employees Health Scheme: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ.. సచివాలయంలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక  అధికారిక కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క నూతన ఆరోగ్య పథకాన్ని ప్రారంభించారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు సమక్షంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పలువురు ఉద్యోగులకు కొత్త డిజిటల్ హెల్త్ కార్డులను అందజేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:57 PM IST
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. నూతన ఆరోగ్య స్కీం ప్రారంభం.. 886 ఆస్పత్రుల్లో ఉచిత వైద్యం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. నూతన ఆరోగ్య స్కీం ప్రారంభం.. 886 ఆస్పత్రుల్లో ఉచిత వైద్యం..!!
Telangana EHS1 min ago
2
Iqoo Z11 Lite18 min ago
3
Lenin 7 Days Box Office Collections19 min ago
4
Mahanandi38 min ago
5
Google Pixel 1138 min ago