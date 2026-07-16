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EHS ప్రీమియం వాపస్ ఇవ్వాల్సిందే: పెన్షనర్స్‌ జేఏసీ

Employees Health Scheme: తెలంగాణలో  ఈహెచ్‌ఎస్ అమలు జాప్యంపై పెన్షనర్ల జేఏసీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ప్రీమియం కట్ చేసినా జూలై 15 లోగా కార్డులు ఇవ్వకపోవడాన్ని తప్పుబడుతూ.. స్కీమ్ ప్రారంభమయ్యే వరకు ప్రీమియం కటింగ్‌ను నిలిపివేయాలని, కట్ చేసిన సొమ్మును వెనక్కి ఇవ్వాలని కోరుతూ జేఏసీ నేతలు సీఎస్ సంజయ్ జాజుకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:22 PM IST
EHS ప్రీమియం వాపస్ ఇవ్వాల్సిందే: పెన్షనర్స్‌ జేఏసీ
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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