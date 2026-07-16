/EHS ప్రీమియం వాపస్ ఇవ్వాల్సిందే: పెన్షనర్స్‌ జేఏసీ

Employees Health Scheme: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ (EHS) అమలులో జరుగుతున్న జాప్యంపై పెన్షన్దారుల సంయుక్త కార్యాచరణ సమితి (జేఏసీ) తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తంచేసింది. జీతాల నుంచి ముందే ప్రీమియం డబ్బులు కట్ చేసినప్పటికీ.. జూలై 15వ తేదీ గడిచినా కార్డుల పంపిణీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకపోవడం అత్యంత దారుణమని నేతలు మండిపడ్డారు.
ఈ విషయమై తెలంగాణ పెన్షన్దారుల జేఏసీ చైర్మన్ కే లక్ష్మయ్య, సెక్రటరీ జనరల్ తులసి సత్యనారాయణ సమక్షంలోని ప్రతినిధి బృందం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) సంజయ్ జాజును కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. హెల్త్ స్కీమ్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చేంతవరకు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నుంచి ప్రీమియం మొత్తాలను కట్ చేయడాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరారు. అంతేకాకుండా, ఇప్పటివరకు కట్ చేసిన ప్రీమియం డబ్బులను తిరిగి వాపస్ చేయాలని వారు సీఎస్కు విన్నవించారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆరోగ్య భద్రతకు భరోసా కల్పించాలని జేఏసీ డిమాండ్ చేసింది.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల చదువుపై తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యాన్ని, బాధ్యతను మరింత పెంచేలా విద్యాశాఖ ఒక వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు, వారి విద్యాభ్యాసానికి పూర్తి అండగా ఉంటామని ప్రతి తల్లిదండ్రులతోనూ బహిరంగంగా ప్రతిజ్ఞ చేయించాలని నిర్ణయించింది.
ఈ నెల 18వ తేదీన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్న పేరెంట్ - టీచర్ అసోసియేషన్ (PTA) సమావేశాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఉన్నతాధికారులు, హెచ్ఎంలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఇందుకోసం విద్యాశాఖ ప్రత్యేకంగా 6 రకాల ‘ప్రామిస్లు’ (హామీల పత్రాలను) సిద్ధం చేసింది.
సమావేశానికి హాజరయ్యే తల్లిదండ్రులు ఈ ఆరు హామీలలో ఏదో ఒకదానిని స్వచ్ఛందంగా ఎంచుకుని, అందరి సమక్షంలో చదివి వినిపించాలి. అంతేకాకుండా, రాబోయే నెల రోజుల పాటు ఆ హామీని కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. తాము చేసిన ఈ ప్రతిజ్ఞకు గుర్తుగా పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక రిజిస్టర్లో తల్లిదండ్రులు సంతకం కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. సర్కార్ బడుల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంచేందుకు విద్యాశాఖ తీసుకున్న ఈ వినూత్న నిర్ణయం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
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