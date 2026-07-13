Pensioners JAC meeting Hyderabad: జూలై 15వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈహెచ్ఎస్ అమలు కానుంది. జూలై 15న ప్రవేశపెట్టిన ఈహెచ్ఎస్ (EHS) పథకం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు అవుతుంది. ఈ కొత్త విధానం కింద, ఈహెచ్ఎస్ (EHS) క్రింద నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం అందించే ప్యాకేజీల ధరలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. అయితే నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండా చికిత్స అందిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన ఆరోగ్య పథకం ద్వారా ఉద్యోగులు మెరుగైన, ఉచిత చికిత్సను పొందుతారు. జూలై 15వ తేదీ నుంచి, ఈహెచ్ఎస్ (EHS) కార్డు ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి, పెన్షనర్ ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండా నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందగలరు. ఈ పథకం సజావుగా, అవాంతరాలు లేకుండా పనిచేసేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లబ్ధి పొందుతారు. కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు ఉన్న బకాయిలను వాయిదాలలో చెల్లించడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఈహెచ్ఎస్ (EHS) క్రింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అందించే ధరలను అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో, ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్తను అందించింది.
జులై 15 నుంచే ఈహెచ్ఎస్ సేవలు అమలు ప్రారంభించాలి:
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు, ఉద్యోగుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఆరోగ్య పథకం సేవలను వెంటనే ప్రారంభించాలన్న డిమాండ్లు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచే ఈహెచ్ఎస్ సేవలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందుబాటులో తీసుకురావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల జేఏసీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. దీంతోపాటుగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రావాల్సిన పెండింగ్ డీఏలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని.. కొత్త పీఆర్సీని అమలు చేయాలని అభ్యర్థించింది.
హైదరాబాద్లో పెన్షనర్ల జేఏసీ కోర్ కమిటీ కీలక భేటీ:
హైదరాబాద్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల జేఏసీ ఛైర్మన్ కె.లక్ష్మయ్య అధ్యక్షతన అత్యవసర కోర్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పెన్షనర్లు ఎదుర్కొంటున్న పలు కీలక సమస్యలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యనారాయణతో పాటు ముఖ్య నేతలు శుభాకర్రావు, మోహన్నారాయణ, భరత్రెడ్డి, జ్ఞానేశ్వర్, ప్రసాద్, జయప్రకాశ్, జనార్ధన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
వేతనాల్లో కోత విధించినా సేవలు లేవు: లక్ష్మయ్య ఆవేదన
సమావేశం తర్వాత జేఏసీ ఛైర్మన్ కె.లక్ష్మయ్య మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన 2 నెలల వేతనాల్లో కోత విధించినప్పటికీ.. ఇప్పటివరకు దానికి ప్రతిఫలంగా అందాల్సిన ఈహెచ్ఎస్ సేవలను ప్రారంభించకపోవడం శోచనీయమన్నారు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉచిత వైద్యం అందక పెన్షనర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి, పాత గందరగోళానికి తెరదించుతూ సరికొత్త హెల్త్ కార్డుల (New EHS Cards) ద్వారా వైద్య సేవలను పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తేవాలని వారు స్పష్టం చేశారు.
జేఏసీ ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
EHS సేవలు: జులై 15 నుండి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఉచిత నగదు రహిత వైద్య సేవలను (EHS) పునరుద్ధరించాలి.
పెండింగ్ డీఏలు: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రావాల్సిన కరువు భత్యం (DA) బకాయిలను ఒకేసారి విడుదల చేయాలి.
పీఆర్సీ అమలు: నూతన వేతన సవరణ కమిషన్ (PRC) సిఫార్సులను వెంటనే అమలు చేసి బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించాలి.
తమ న్యాయమైన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించకపోతే రాబోయే రోజుల్లో ఆందోళనలను ఉధృతం చేస్తామని పెన్షనర్ల సంఘాల నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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