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ఈ నెల 15 నుంచే EHS సేవలు ప్రారంభించాలి.. పెండింగ్ డీఏలు, పీఆర్‌సీపై పెన్షనర్ల జేఏసీ డిమాండ్..!!

Telangana EHS health cards: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల  కోసం వైద్య సేవల విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. జులై 15 నుంచి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు నగదు రహిత ఆరోగ్య పథకం సేవలను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల జేఏసీ డిమాండ్ చేసింది. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన కోర్ కమిటీ సమావేశంలో పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే  విడుదల చేయాలని, కొత్త పీఆర్సీని అమలు చేయాలని పెన్షనర్ల జేఏసీ ఛైర్మన్ కె.లక్ష్మయ్య ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:11 AM IST
ఈ నెల 15 నుంచే EHS సేవలు ప్రారంభించాలి.. పెండింగ్ డీఏలు, పీఆర్‌సీపై పెన్షనర్ల జేఏసీ డిమాండ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఈ నెల 15 నుంచే EHS సేవలు ప్రారంభించాలి.. పెండింగ్ డీఏలు, పీఆర్‌సీపై పెన్షనర్ల జేఏసీ డిమాండ్..!!
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