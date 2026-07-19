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ఉద్యోగుల ఉచిత వైద్యానికి బ్రేకులు..? రేవంత్ సర్కార్ తెచ్చిన కొత్త హెల్త్ కార్డులపై 'టాన్హా' తీవ్ర అభ్యంతరాలు.. అసలేమైందంటే..??

New Employee Health Scheme: తమ జీతాల నుంచి ప్రతి నెలా 1.5 శాతం మొత్తాన్ని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ప్రభుత్వం మినహాయించుకుంటున్నా, కేవలం రాజధానిలోని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులకే ఈ సేవలను పరిమితం చేయడంపై ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. చిన్నపాటి చికిత్సల కోసం కూడా జిల్లాల నుండి హైదరాబాద్‌కు పరుగులు పెట్టడం ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:52 AM IST
ఉద్యోగుల ఉచిత వైద్యానికి బ్రేకులు..? రేవంత్ సర్కార్ తెచ్చిన కొత్త హెల్త్ కార్డులపై 'టాన్హా' తీవ్ర అభ్యంతరాలు.. అసలేమైందంటే..??
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగుల ఉచిత వైద్యానికి బ్రేకులు..? రేవంత్ సర్కార్ తెచ్చిన కొత్త హెల్త్ కార్డులపై 'టాన్హా' తీవ్ర అభ్యంతరాలు.. అసలేమైందంటే..??
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