ఉద్యోగుల ఉచిత వైద్యానికి బ్రేకులు..? రేవంత్ సర్కార్ తెచ్చిన కొత్త హెల్త్ కార్డులపై 'టాన్హా' తీవ్ర అభ్యంతరాలు.. అసలేమైందంటే..??

New Employee Health Scheme: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మెరుగైన ఆరోగ్య భద్రత కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన నూతన ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ (EHS) అమలు క్షేత్రస్థాయిలో సందిగ్ధంలో పడింది. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ (CGHS) ప్యాకేజీ ధరలపై ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ ధరలు ప్రస్తుత వైద్య ఖర్చులకు ఎంతమాత్రం సరిపోవని తెలంగాణ ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ TANHA స్పష్టం చేస్తోంది.
మరోవైపు.. ఉద్యోగుల వేతనాల నుంచి ఇప్పటికే రెండు నెలల కంట్రిబ్యూషన్ మొత్తాన్ని కట్ చేసిన ప్రభుత్వం, ఎలాగైనా పథకాన్ని పట్టాలెక్కించాలనే పట్టుదలతో ఈ నెల 17న సచివాలయంలో కొత్త హెల్త్ కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించింది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల అసోసియేషన్ సేవలు అందించేందుకు ముందుకు రావడంతో ఈ కార్యక్రమం మొదలైనప్పటికీ, దీనివల్ల జిల్లాల్లోని ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరడం లేదు. తమ జీతాల నుంచి ప్రతి నెలా 1.5 శాతం మొత్తాన్ని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ప్రభుత్వం మినహాయించుకుంటున్నా, కేవలం రాజధానిలోని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులకే ఈ సేవలను పరిమితం చేయడంపై ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. చిన్నపాటి చికిత్సల కోసం కూడా జిల్లాల నుండి హైదరాబాద్కు పరుగులు పెట్టడం ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం తన అధికారిక పోర్టల్లో ఈ పథకం కింద 886 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఉన్నట్లు ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, వాస్తవ పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 354 ఆసుపత్రులతో పాటు, మిగిలిన 532 ఆసుపత్రులను రెండో విడతలో భాగంగా ఈ నెలాఖరుకల్లా అనుసంధానం చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, వెబ్సైట్లో పేరున్న సదరు జిల్లాల ఆసుపత్రులను సంప్రదిస్తే.. ప్రభుత్వం ఆఫర్ చేస్తున్న తక్కువ ధరలకు తాము వైద్యం అందించలేమని తేల్చి చెబుతున్నారు.
యూరాలజీ చికిత్సలు: ఆరోగ్యశ్రీ కింద యుఆర్ఎస్ఎల్ ప్రొసీజర్కు ప్రభుత్వం రూ. 44,900 చెల్లిస్తుండగా, పాత ఈహెచ్ఎస్లో ఇది రూ. 27,400 గా ఉండేది. కానీ ప్రస్తుత కొత్త నిబంధనల ప్రకారం సీజీహెచ్ఎస్ రేట్లను వర్తింపజేస్తూ దాన్ని కేవలం రూ. 23,800 కే తగ్గించడం దారుణమని ఆసుపత్రులు అంటున్నాయి.
ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీలు: లాంగ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ చికిత్సకు సవరించిన ఆరోగ్యశ్రీలో రూ. 40,000 ఇస్తుంటే.. కొత్త హెల్త్ స్కీమ్ కింద మాత్రం కేవలం రూ. 26,500 ఇస్తామనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని మండిపడుతున్నారు. వాస్తవానికి ఈ చికిత్సకు కనీసం రూ. 45,000 నుండి సైంటిఫిక్ లెక్కల ప్రకారం రూ. 75,000 వరకు ఖర్చవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
డాక్టర్ల విజిటింగ్ ఫీజు: సీజీహెచ్ఎస్ నిబంధనల ప్రకారం ఇన్-పేషెంట్ను ఒక సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ తనిఖీ చేస్తే రోజుకు ఇచ్చే ఫీజు కేవలం రూ. 50 మాత్రమేనని, ఇంత తక్కువ మొత్తానికి ఏ నిపుణుడు వైద్యం అందిస్తాడని టన్హా ప్రశ్నిస్తోంది. 15 ఏళ్ల క్రితం నాటి రేట్లతో నేడు వైద్యం చేయడం అసాధ్యమని టన్హా కార్యవర్గ సభ్యుడు డాక్టర్ జి. రమేష్ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే జిల్లాల్లో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను కూడా నిలిపివేస్తామని మహబూబ్నగర్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ వైద్యుడు హెచ్చరించారు.
కార్పొరేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల సేవలే బెటర్:
ఈ పథకం ద్వారా ఉద్యోగుల వాటా రూ. 45 కోట్లు, ప్రభుత్వ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ రూ. 45 కోట్లు కలిపి నెలకు రూ. 90 కోట్ల నిధి సమకూరుతుంది. అంటే ఏడాదికి దాదాపు రూ. 1,080 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ట్రస్ట్ బోర్డు ద్వారా నిర్వహించే బదులు, నేరుగా ప్రముఖ ప్రైవేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో టైఅప్ చేసుకుంటే ఉద్యోగులకు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా అత్యుత్తమ నగదు రహిత వైద్యం లభిస్తుందని ఆర్థిక, ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఈ వివాదంపై టీజీవో (TGO) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసమే ఈ పథకాన్ని తెచ్చింది, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు దీనికి సహకరించాలి. సీజీహెచ్ఎస్ ధరలలో లోపాలు ఉంటే నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల నిర్వాహకులతో సోమవారం జరిగే సమావేశంలో చర్చించి సవరించుకోవచ్చు. అవసరమైతే హెల్త్కేర్ ట్రస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులకు స్థానం కల్పిస్తాం అని పేర్కొన్నారు.
అయితే, టన్హా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ వద్దిరాజు రాకేశ్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ప్రతి నిర్ణయంలోనూ, పాలసీ మేకింగ్ బోర్డులోనూ అసోసియేషన్ సభ్యులకు భాగస్వామ్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. వీటితో పాటు గత 14 నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలను, రెండేళ్లుగా నిలిచిపోయిన పాత ఈహెచ్ఎస్ బకాయిలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని కోరారు. అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన రీతిలో ధరలను సవరిస్తేనే ఉద్యోగులకు పూర్తిస్థాయి వైద్యం అందుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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