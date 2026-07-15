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ఆరోగ్య బీమాపై ఉద్యోగుల ఆశలు అడియాశలేనా? హెల్త్‌కార్డులకు బ్రేక్.. తీవ్ర సంక్షోభంలో EHS పథకం..!!

Health cards: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అత్యవసర వైద్య భరోసాను ఇచ్చే ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్ సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. ఈ స్కీమ్ ముహూర్తానికి ముందే  బ్రేక్ పడింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:49 AM IST
ఆరోగ్య బీమాపై ఉద్యోగుల ఆశలు అడియాశలేనా? హెల్త్‌కార్డులకు బ్రేక్.. తీవ్ర సంక్షోభంలో EHS పథకం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆరోగ్య బీమాపై ఉద్యోగుల ఆశలు అడియాశలేనా? హెల్త్‌కార్డులకు బ్రేక్.. తీవ్ర సంక్షోభంలో EHS పథకం..!!
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