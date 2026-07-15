Employees Health Cards: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం ప్రభుత్వం ఉద్యోగ ఆరోగ్య పథకం కింద జులై 15వ తేదీ నుంచి హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఆరోగ్య స్కీమ్ ప్రారంభం వాయిదా పడింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లకు నగదు రహిత వైద్య సేవలను అందించేందుకు వీలుగా డిజిటల్ హెల్త్ కార్డులను ఈ నెల 15వ తేదీన పంపిణీ చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఆ తేదీన ఉచిత వైద్య సేవలు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పిన ప్రభుత్వం.. గడువును పాటించడంలో విఫలమైంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన గడువులోగా హెల్త్ కార్డులను అందించడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. ఈ పథకం బుధవారం ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, మంగళవారం రాత్రి వరకు మార్గదర్శకాలను విడుదల చేయలేదు. నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులతో ఎలాంటి ఒప్పందాలు కుదరలేదు. డిజిటల్ హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ కూడా జరగలేదు. ఈలోగా.. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్యాకేజీ ధరలకు తాము సేవలు అందించలేమని నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులు తెలిపారు. దీంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు హెల్త్ కార్డుల జారీ, నగదు రహిత చికిత్స విషయంలో అనిశ్చితి నెలకొంది. పలువురు యూనియన్ నాయకులు, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు మంగళవారం సచివాలయంలో ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి సంజయ్ జజుతో సమావేశమై, నిర్ణీత తేదీన కార్డులు జారీ చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమవడంపై తమ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.
రెండు నెలల ప్రీమియం కోత:
మే, జూన్ నెలల జీతాల నుంచి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 1.5శాతం కోత విధించింది. సుమారు రూ. 100 కోట్లు వారి ఖాతాల్లో జమ అయ్యాయి. ఈ మొత్తాన్ని ఆర్థిక శాఖ ఖాతా నుంచి వైద్య విద్య డైరెక్టర్ (డీఎంఈ) ఖాతాకు బదిలీ చేశారని యూనియన్ నాయకులు చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి, ఈ మొత్తాన్ని ఎంప్లాయీస్ హెల్త్కేర్ ట్రస్ట్ (ఈహెచ్ఎస్సీటీ)కి బదిలీ చేయాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ బదిలీకి సంబంధించిన రికార్డు ఇంకా లేదని నాయకులు అంటున్నారు. హెల్త్ కార్డులు జారీ చేయనప్పుడు వాటికి విలువ ఏమని వారు ప్రశ్నించారు. ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించి, హెల్త్ కార్డులు జారీ చేయాలని పెన్షనర్ల జేఏసీ ఛైర్మన్ కె. లక్ష్మయ్య డిమాండ్ చేశారు.
కొత్త ఈహెచ్సీటీకి సేవలు అందిస్తాం: తాన్హా
ఈహెచ్సీటీ పథకానికి తాము వైద్య సేవలు అందించబోమని తెలంగాణ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ (తాన్హా) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వద్దిరాజు రాకేష్ స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం హైదరాబాద్లో తాన్హా ప్రతినిధులు ఈహెచ్సీటీ సీఈఓ హనుమంతుతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా, వారు EHCT పథకం గురించి మరియు లబ్ధిదారులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందించడంలో నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా వద్దిరాజు రాకేష్ మాట్లాడుతూ, ప్రతిపాదిత ప్యాకేజీ ధరలు ప్రస్తుత ఆరోగ్యశ్రీ మరియు గత EHS ప్యాకేజీల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు తీవ్రమైన ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
CGHS టారిఫ్తో పాటు ఈ కొత్త పథకాన్ని అమలు చేస్తే, సేవలు అందించకూడదని నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ప్యాకేజీకి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉంటేనే ధరలను నిర్ణయించాలని ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సలహా ఇచ్చారు. పాలక మండలితో సహా అన్ని కమిటీలలో వివిధ వైద్య విభాగాల నుండి కనీసం 10 మంది ప్రతినిధులను చేర్చాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
కొత్త పథకాన్ని అమలు చేయడానికి ముందే, నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు పాత EHS బకాయిలను చెల్లించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వైద్య సేవలను కొనసాగించడం కష్టంగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తమ సమస్యలను ఉన్నతాధికారులతో చర్చించడానికి తమకు అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వడం లేదని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సరైన పరిశీలన లేకుండా ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం ఉద్యోగులకు, నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు సమస్యలను సృష్టిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
EHCT పథకంపై వచ్చే ఫిర్యాదులను సకాలంలో స్వీకరించి, పరిష్కరించడానికి ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కొత్త స్కీమును అమలు చేసే ముందు ప్రభుత్వం నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులతో సమావేశం నిర్వహించాలని ఆయన కోరారు. ఈ పథకం కింద అందించే వైద్య సేవల్లో 70శాతం నుండి 80శాతం వరకు నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల ద్వారానే అందుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొత్త పథకాన్ని అమలు చేయడానికి ముందు ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయన సూచించారు. లేకపోతే, ఈ పథకంలోని లోపాలు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారి జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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