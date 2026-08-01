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తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్..హెల్త్ కార్డ్ వివరాల అప్ డేట్ పై ఆర్థిక శాఖ కీలక ఆదేశాలు..!!

Telangana EHS health card: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు వారి కుటుంబ సభ్యులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్ (NEHS) కార్డుల మంజూరుకు ఆర్థిక శాఖ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. డీడీఓలు ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ (IFMIS) పోర్టల్‌లో ఉద్యోగుల సమగ్ర వివరాలను సరిచూసి, ఆగస్టు 15, 2026 నాటికి అప్‌డేట్ చేయాలని, అప్పుడే నూతన ఈహెచ్‌ఎస్ (EHS) కార్డుల పంపిణీ సులువవుతుందని స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:14 PM IST
తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్..హెల్త్ కార్డ్ వివరాల అప్ డేట్ పై ఆర్థిక శాఖ కీలక ఆదేశాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్..హెల్త్ కార్డ్ వివరాల అప్ డేట్ పై ఆర్థిక శాఖ కీలక ఆదేశాలు..!!
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