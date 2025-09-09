English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Penny Stock: పెన్నీ స్టాక్ పేలింది..1 రోజులోనే 3000శాతం జంప్.. ఈ స్టాక్ మీ వద్ద ఉందా..?

Eightco Penny Stock: ఎయిట్కో స్టాక్ దాదాపు 3000శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ సమయంలో ఈ జంప్ 5632శాతానికి చేరుకుంది. స్టాక్ 45.08 US డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. ఎయిట్కో డిజిటల్ ఆస్తి వరల్డ్ కాయిన్ ను తన ప్రధాన ట్రెజరీ రిజర్వ్ ఆస్తిగా కొనుగోలు చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో ఈ స్టాక్ భారీ ర్యాలీని కబరించింది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:39 PM IST

Eightco Penny Stock: అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక పెన్నీ స్టాక్ అద్భుతమైన ర్యాలీని చూపి అందర్నీ షాక్ గురి చేసింది. అదే ఎయిట్‌కో హోల్డింగ్స్ ఇన్‌క్ స్టాక్.  (NASDAQ: OCTO) షేర్ ఒక్క రోజులోనే దాదాపు 3000శాతం వరకు  పెరిగింది. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ సమయంలో ఈ పెరుగుదల మరింత ఎక్కువై 5632శాతం దాకా చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 5న కేవలం $1.43 వద్ద ఉన్న ఈ షేర్, తర్వాతి రోజు నాటికి $45.08 వద్ద ముగిసింది.

ఈ రికార్డు స్థాయి జంప్‌కు కారణం కంపెనీ చేసిన కీలక ప్రకటనే అని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. ఎయిట్‌కో తన ప్రధాన ట్రెజరీ రిజర్వ్ ఆస్తిగా వరల్డ్‌కాయిన్ (Worldcoin: WLD) ను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికి కావాల్సిన నిధుల కోసం కంపెనీ $250 మిలియన్ ప్రైవేట్ ప్లేస్‌మెంట్ ద్వారా షేర్లను విక్రయించింది. మొత్తం 171.2 మిలియన్ షేర్లు ఒక్కో షేర్‌ను $1.46 ధరకు అమ్మగా, అదనంగా బిట్‌మైన్ ఇమ్మర్షన్ టెక్నాలజీస్ సంస్థకు 13.7 మిలియన్ షేర్లు కేటాయించింది. దీనివల్ల కంపెనీకి $20 మిలియన్ వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి కూడా లభించింది.

ఈ మొత్తాన్ని వరల్డ్‌కాయిన్ కొనుగోళ్లకు వినియోగించనుంది. గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, వరల్డ్‌కాయిన్‌ను ఓపెన్‌ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్‌మాన్, మరికొందరు టెక్ నిపుణులు కలిసి స్థాపించారు. ఎయిట్‌కో ప్రకటన తర్వాత వరల్డ్‌కాయిన్ కూడా భారీగా ఎగిసి, 49శాతం పెరిగి, ఏడు నెలల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం వరల్డ్‌కాయిన్ మార్కెట్ క్యాప్ దాదాపు $3 బిలియన్ల వద్ద ఉంది.

అసలు ఎయిట్‌కో ఒక ఈ–కామర్స్ కంపెనీ. కానీ ఈ నిర్ణయం ద్వారా తన డిజిటల్ ఆస్తి ట్రెజరీ వ్యూహాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించింది. ఇది కేవలం ఆర్థిక సంస్థలు మాత్రమే కాదు, ఇతర రంగాల కంపెనీలు కూడా భవిష్యత్తులో క్రిప్టోకరెన్సీ మరియు డిజిటల్ ఆస్తులను రిజర్వ్‌లలో భాగం చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేస్తోంది.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

ఇదే సమయంలో ఎయిట్‌కో తన బోర్డు ఛైర్మన్‌గా ప్రసిద్ధ వాల్ స్ట్రీట్ టెక్ విశ్లేషకుడు డాన్ ఐవ్స్ ను నియమించింది. ఎన్విడియా, టెస్లా వంటి దిగ్గజాలపై తన బుల్లిష్ అంచనాలతో డాన్ ఐవ్స్ ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతని చేరిక ఎయిట్‌కో  డిజిటల్ దృష్టిని మరింత బలపరుస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ అద్భుతమైన ర్యాలీ తర్వాత ఎయిట్‌కో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కేవలం $4.4 మిలియన్ నుండి నేరుగా $190 మిలియన్లకు ఎగబాకింది. పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఈ స్టాక్‌పై పూర్తి దృష్టి సారించారు. పెన్నీ స్టాక్‌లు సాధారణంగా అధిక అస్థిరతకు ప్రసిద్ధి అయినప్పటికీ, ఒకే రోజులో ఈ స్థాయి పెరుగుదల చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఈ పరిణామం వల్ల ఎయిట్‌కో పెట్టుబడిదారుల చర్చల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!  

 

