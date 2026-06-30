/ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్‌.. కరువు వచ్చినా సరే.. ఈ పంటలు వేస్తే లాభాలు పక్కా..!!

El Nino Farming: ఎల్ నినో కారణంగా ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు బలహీనంగా ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా ఖరీఫ్ సీజన్లో పంట దిగుబడులపై రైతులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, రైతులు తక్కువ నీటితో కూడా సులభంగా పెరిగే పంటలను విత్తాలని వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు సూచిస్తున్నారు. రైతులు పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల పంటలను పండించాలని చెబుతున్నారు. కరువు వచ్చినా సరే.. ఈ పంటలు వేస్తే రైతులు లాభాలు పక్కా అని చెబుతున్నారు. ఆ పంటలు ఏవో చూద్దాం.
నువ్వుల పంట:
నువ్వులు ఖరీఫ్ కాలంలో పండించే ఒక ప్రధాన నువ్వుల పంట. వర్షపు నీరు నిలవని పొలాల్లో దీనిని సాగు చేస్తారు. తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న కాలంలో కూడా దీనిని సాగు చేయవచ్చు. నువ్వుల పంటను సిద్ధం చేయడానికి 2 నుండి 3 సార్లు నీటిపారుదల సరిపోతుంది. విత్తనాలు వేసిన తర్వాత, ఆకస్మిక వర్షాల వల్ల వరదలు రాకుండా ఉండేందుకు వాలుగా ఉన్న పొలాల గట్లను తవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా.. మీరు కంది, పెసర పంటలను కూడా పండించుకోవచ్చు. ఈ పప్పుధాన్యాలు తక్కువ వర్షపాతంలో కూడా మంచి దిగుబడినిస్తాయి.
చిరుధాన్యాల సాగు:
తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలలో పండించడానికి చిరుధాన్యాలు అత్యంత అనువైన పంటలుగా పరిగణిస్తారు. వీటికి రైతుల నుండి ఎలాంటి ప్రత్యేక సన్నాహాలు లేదా సంరక్షణ అవసరం లేదు. చిరుధాన్యాలను ఒకేసారి నీటిపారుదలతో సులభంగా పండించవచ్చు. ఈ పంటలలో జొన్న, సజ్జలు, రాగి పండించవచ్చు.
మొక్కజొన్న సాగు:
మొక్కజొన్నకు తక్కువ నీరు అవసరం ఉంటుంది. మొక్కజొన్న 60-90 రోజులలో కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. రెండు నుండి మూడు సార్లు నీటిపారుదల చేస్తే సరిపోతుంది. వర్షాకాలంలో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసినా కూడా మొక్కజొన్న పంటను సులభంగా సాగు చేయవచ్చు. మొక్కజొన్న విత్తడానికి ఎలాంటి ప్రత్యేక క్షేత్ర తయారీ అవసరం లేదు.
ఈ ఏడాది.. సాధారణం కంటే వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మీరు రైతు అయితే, మల్చింగ్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే ఇది తేమను ఎక్కువ కాలం నిలుపుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. విత్తన శుద్ధి కూడా చాలా అవసరం.. ఇది కరువును ఎదుర్కోవడానికి సహాయపడుతుంది.
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