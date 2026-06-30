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ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్‌.. కరువు వచ్చినా సరే.. ఈ పంటలు వేస్తే లాభాలు పక్కా..!!

El Nino Farming: ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ తో రుతుపవనాలు బలహీనంగా మారాయి. దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడి సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షాపాతం నమోదు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల పంటల దిగుబడి కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. ఎల్ నినో కారణంగా పప్పు ధాన్యాలు, నువ్వుల పంట, చిరుధాన్యాలు , మొక్కజొన్న వంటి తక్కువ నీటిని వాడే పంటలను పండించాలని అధికారులు రైతులకు సూచిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:42 PM IST
ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్‌.. కరువు వచ్చినా సరే.. ఈ పంటలు వేస్తే లాభాలు పక్కా..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్‌.. కరువు వచ్చినా సరే.. ఈ పంటలు వేస్తే లాభాలు పక్కా..!!
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