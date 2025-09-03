Multibagger Stock: రాత్రికి రాత్రే 3 రూపాయలను 3లక్షలుగా మార్చిన స్టాక్.. జస్ట్ మిస్ బాబాయ్.. లేదంటే మనం కోటీశ్వరులం అయ్యేవాళ్లం..!!

Elcid Investments Success Story: భారత స్టాక్ మార్కెట్లో ఎన్నో మల్టీబ్యాగర్ స్టోరీలు ఉన్నాయి. కానీ ఎల్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ చేసిన ప్రయాణం మాత్రం అందులో ప్రత్యేకమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో కేవలం రూ. 3-4 ధర వద్ద ట్రేడైన ఈ షేరు.. రాత్రికి రాత్రే రూ.3 లక్షల వరకు దూసుకెళ్లి ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఇది కేవలం ఒక షేరు పెరుగుదల మాత్రమే కాదు, మార్కెట్లో దాగి ఉన్న విలువ ఎంతటి అద్భుతాన్ని సృష్టించగలదో చూపించిందని చెప్పుకోవచ్చు.
ఎల్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒక నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ. దీనికి పెద్దగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఏవీ లేవు. కానీ హోల్డింగ్ కంపెనీగా ఇది భారీ పెట్టుబడులను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా, ఏషియన్ పెయింట్స్లో 2.95శాతం వాటా ఎల్సిడ్ ప్రధాన బలంగా ఉంది. ఈ వాటా విలువ ప్రస్తుతం రూ.7,000 కోట్లకు పైగా ఉంది. మార్చి 2025 నాటికి కంపెనీ మొత్తం ఆస్తులు రూ. 10,600 కోట్లు దాటాయి. ఇంతటి బలమైన పెట్టుబడులు ఉన్నప్పటికీ, తక్కువ లిక్విడిటీ కారణంగా ఈ షేరు ఏళ్ల తరబడి ఇన్వెస్టర్లు దృష్టిలో పడలేదు.
అయితే 2024లో మార్కెట్లో గేమ్ చేంజర్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. హోల్డింగ్ కంపెనీల అసలు విలువతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ధరలకు ట్రేడవుతున్నాయని గుర్తించిన సెబీ, కొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది. 2024 జూన్లో విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం, ప్రైస్ బ్యాండ్ లేకుండా ప్రత్యేక కాల్ వేలం ద్వారా షేర్లకు సరైన ధర నిర్ణయించే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ నిర్ణయం ఎల్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ భవిష్యత్తు మార్గాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిందని చెప్పుతున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు.
అక్టోబర్ 29, 2024న బీఎస్ఈ ప్రత్యేక వేలం నిర్వహించింది. అందులో ఒక్క రోజులోనే ఎల్సిడ్ షేరు రూ.3.53 నుండి రూ.2,36,250కు ఎగబాకింది. ఇది 66 లక్షల శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదల అని చెప్పాలి. అంతేకాకుండా ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ఖరీదైన షేరుగా నిలిచి, ఇంతకాలం అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఎమ్మాఆర్ఎఫ్ ను అధిగమించింది. తరువాత కొద్ది రోజుల్లో ఈ షేరు రూ.3,32,400 ఆల్టైమ్ హైను తాకింది.
అయితే, సెప్టెంబర్ 2, 2025 నాటికి ఈ షేరు ధర 43శాతం తగ్గి రూ.1,32,845 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయినప్పటికీ, కంపెనీ ఒక్కో షేరు విలువ రూ. 4,58,426 ఉండటం విశేషం. అంటే ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర దాని అసలు విలువతో పోలిస్తే ఇంకా తక్కువగానే ఉంది. ఎల్సిడ్ షేర్ పెరుగుదల వెనుక పెద్ద వ్యాపార విస్తరణ ఏమీ జరగలేదు. అసలు కారణం మార్కెట్లో తక్కువ లభ్యత మరియు అధిక డిమాండ్. ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈలలో కేవలం 1,300 షేర్లు మాత్రమే ట్రేడైనప్పటికీ, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి అధికంగా ఉండటంతో ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి.
ఈ స్టోరీ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక స్పష్టమైన పాఠం చెబుతుంది. మార్కెట్లో దాగి ఉన్న విలువను గుర్తించగలగడం, అలాగే ఓపికతో నిలబడగలగడం ఎంత ముఖ్యమో ఎల్సిడ్ ఉదాహరణ చూపించిందని చెప్పుకోవచ్చు. సంవత్సరాల క్రితం ఈ షేరులో పెట్టుబడి పెట్టిన వారు, ఇప్పుడు తమ పెట్టుబడులు లక్షల రెట్లు పెరిగినదాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశారు.
