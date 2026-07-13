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పెన్షన్ డబ్బుల కోసం వెళ్తే.. ఖాతాలో రూ.1500 కోట్లు ప్రత్యక్షం..అవాక్కైన వృద్ధుడు..!!

పింఛన్ డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలో పడ్డాయో లేదో అని చూసుకునేందుకు వెళ్లిన ఒక వ్రుద్ధుడికి ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. తన ఖాతాలో ఏకంగా కోట్ల రూపాయల నగదును చూసి అవాక్కయ్యాడు. ఈ ఘటన బీహార్ లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు చూస్తే.. సాధారణంగా వ్రుద్దాప్య పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూసే ఒక పేద కుటుంబం అకౌంట్లో ఇంత మొత్తంలో డబ్బులు కనిపించడం సంచలనంగా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:55 AM IST
పెన్షన్ డబ్బుల కోసం వెళ్తే.. ఖాతాలో రూ.1500 కోట్లు ప్రత్యక్షం..అవాక్కైన వృద్ధుడు..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పెన్షన్ డబ్బుల కోసం వెళ్తే.. ఖాతాలో రూ.1500 కోట్లు ప్రత్యక్షం..అవాక్కైన వృద్ధుడు..!!
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