/పెన్షన్ డబ్బుల కోసం వెళ్తే.. ఖాతాలో రూ.1500 కోట్లు ప్రత్యక్షం..అవాక్కైన వృద్ధుడు..!!

RS 1,500 bank balance: పింఛన్ డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలో పడ్డాయో లేదో అని చూసుకునేందుకు వెళ్లిన ఒక వ్రుద్ధుడికి ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. తన ఖాతాలో ఏకంగా కోట్ల రూపాయల నగదును చూసి అవాక్కయ్యాడు. ఈ ఘటన బీహార్ లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు చూస్తే.. సాధారణంగా వ్రుద్దాప్య పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూసే ఒక పేద కుటుంబం అకౌంట్లో ఇంత మొత్తంలో డబ్బులు కనిపించడం సంచలనంగా మారింది.
ముజఫర్పూర్కు చెందిన 82 ఏళ్ల కామేశ్వర్ మిశ్రా వృత్తిరీత్యా కవి. గత ఆదివారం.. ఆయన తన వృద్ధాప్య పింఛను తీసుకోవడానికి సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)కి వెళ్లారు. ఆయన కుమారుడు కూడా తన దివ్యాంగ పింఛను తీసుకోవడానికి ఆయనతో పాటు వెళ్ళాడు. పింఛను అందుకున్న తర్వాత, మిశ్రా సరదాగా తన ఖాతా బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఆపరేటర్ ఆయనకు బ్యాలెన్స్ చూపించగానే ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. స్క్రీన్పై ఆయనకు రూ. 7,59,69,51,951 కనిపించింది. ఆశ్చర్యపోయి.. ఆయన తన కుమారుడి ఖాతా బ్యాలెన్స్ కూడా చూపించమని అడిగాడు. అతని ఖాతాలో కూడా దాదాపు అంతే మొత్తం ఉన్నట్లు తేలింది. తండ్రీకొడుకుల ఖాతాలలో కలిపి రూ. 1,500 కోట్లకు పైగా ఉండటంతో, మిశ్రా కుటుంబం.. CSC ఆపరేటర్ షాక్ అయ్యారు.
ఈ విషయంపై కామేశ్వర్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ.. తన ఖాతాలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఎలా జమ అయిందో తనకు అర్థం కాలేదని అన్నారు. ఏదో పొరపాటు జరిగి ఉంటుందని, దీనిపై విచారణ జరిపి, ఆ తప్పును వెంటనే సరిదిద్దాలని సంబంధిత బ్యాంకు అధికారులను కోరినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే తాను బహిరంగంగా మాట్లాడుతున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఈ సంఘటనపై బ్యాంకు నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు. ఇది సాంకేతిక లేదా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోని లోపం వల్ల జరిగి ఉండవచ్చని సాధారణంగా భావిస్తున్నారు. అసలు కారణాన్ని నిర్ధారించడానికి బ్యాంకు అధికారులు స్పందించాల్సి ఉంటుంది.
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