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కొత్త ఓటర్లకు పేరెంట్స్ వివరాల రూల్..ఆరోపణలపై ఎలక్షన్ కమిషన్ కీలక ప్రకటన

Election Commission of India: ఓటర్ల జాబితాలో కొత్తగా పేరు నమోదు చేసుకునేవారు తమ పేరెంట్స్ ఓటరు వివరాలను సమర్పించాలనే నిబంధనపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఈసీఐ తోసిప్చుచ్చింది. ఫేక్ ఓట్లను ఏరివేసేందుకే ఈ ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ అని స్పష్టం చేసింది. కుటుంబాలను అనుసంధానించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని వెల్లడించింది. అర్హులు ఎవరూ కూడా ఓటు హక్కును కోల్పోరని ఎన్నికల కమిషన్ హామీ ఇచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:06 AM IST
కొత్త ఓటర్లకు పేరెంట్స్ వివరాల రూల్..ఆరోపణలపై ఎలక్షన్ కమిషన్ కీలక ప్రకటన
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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