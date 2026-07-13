/కొత్త ఓటర్లకు పేరెంట్స్ వివరాల రూల్..ఆరోపణలపై ఎలక్షన్ కమిషన్ కీలక ప్రకటన

Parents Voter Details: ఓటరు జాబితా కోసం నమోదు చేసుకునేవారు తమ తల్లిదండ్రుల ఓటరు వివరాలను తప్పనిసరిగా సమర్పించాలన్న నిబంధనపై వచ్చిన ఆరోపణలను భారత ఎన్నికల సంఘం తోసిపుచ్చింది. ఇది కొత్త నిబంధన కాదని.. ఓటరు జాబితాలో పారదర్శకత, కచ్చితత్వాన్ని పెంచేందుకే దీనిని అమలు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఓటర్లను ఒకే పోలింగ్ కేంద్రం పరిధిలోకి తీసుకురావడం, ధృవీకరణ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడమే దీని ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యమని ఈసీ పేర్కొంది. ఫారం 6 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు, కొత్త ఓటర్లు తమ తల్లిదండ్రులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు పాత ఓటరు జాబితాలో ఉన్నాయో లేదో తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. కొత్త దరఖాస్తులను పాత ఓటరు రికార్డులతో అనుసంధానించడం ద్వారా నకిలీ ఓట్లను సులభంగా నివారించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఈ విధానాన్ని గత ఏడాది జూన్లో (2025) బీహార్లో పైలట్ ప్రాతిపదికన ప్రారంభించారని ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియ ద్వారా 47 లక్షల నకిలీ, చెల్లని ఓట్లను తొలగించారు. ఇది రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఓటర్లలో సుమారు 6 శాతానికి సమానం. బీహార్లో దీని విజయంతో, దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్లో భాగంగా ఈ వ్యవస్థను అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు విస్తరించారు.
మరణించిన వారు.. నకిలీ ఓట్లు వేసిన వారి వివరాలను సేకరించి, వారిని జాబితా నుండి తొలగించడానికి బూత్ స్థాయి అధికారులు (BLOలు) ఇంటింటి సర్వేలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పారదర్శకంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా జరుగుతుందని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. ఓటు హక్కుకు అర్హులైన ఏ పౌరుడికీ భంగం కలగదని అది హామీ ఇచ్చింది. ఒకవేళ పత్రాలను వెంటనే సమర్పించలేకపోయినా, ఏవైనా తప్పులుంటే సరిదిద్దుకోవడానికి తగినంత సమయం ఇస్తామని అధికారులు తెలిపారు. రాబోయే ఎన్నికల నాటికి అత్యంత కచ్చితమైన ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేయడమే తమ లక్ష్యమని ఎన్నికల సంఘం విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
Also Read: సీపీఎస్ రద్దు కోసం జన జాగరణ యాత్ర
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe