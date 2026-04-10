Baas Electric Scooter: సగం ధరకే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు.. రూ.44,990కే అందుబాటులో బ్రాండ్ EVలు! ఏది బెస్టో తెలుసా?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:04 PM IST

Electric Scooter Baas Price: ఎలక్ట్రిక్ వాహానాల భారీ ఖర్చుతో విక్రయిస్తున్న నేపథ్యంలో దాని కొనుగోలు సమయంలో సగానికి సగం ఖర్చు వినియోగదారులకు తగ్గించే మోడల్ ప్రవేశపెట్టారు. 'బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్' (BaaS) మోడల్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అధిక ధరను తగ్గించడానికి ఒక వినూత్న పరిష్కారంగా మారాయి. ఈ విధానం బ్యాటరీ ఖర్చును వేరు చేసి, స్కూటర్ కొనుగోలు ధరను సగానికి తగ్గిస్తుంది. వినియోగదారులు బ్యాటరీని నెలవారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ చెల్లించి, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్లాన్‌ను మార్చుకోవచ్చు.

భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. పెట్రోల్ వెహికల్స్ అంతరించిపోయే విధంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ (EV) రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అయితే ఈవీలు అధిక ధరలు ఉండడం వల్ల వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు వినియోగదారులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని.. బ్యాటరీ యూజ్ ఏ సర్వీస్ (BaaS) అనే విన్నూత్న నమూనాను తయారీ సంస్థలు ముందుకు తెచ్చాయి. అయితే బైక్ లేదా స్కూటర్ కొనే సమయంలో బ్యాటరీ ఖర్చును అందులో నుంచి మినహాయించి సగం ధరకే అమ్మకాలను చేసేందుకు నిర్ణయించారు. దీని వల్ల వినియోగదారులు వాటిని కొనేందుకు ఆసక్తి చూపే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయితే బ్యాటరీ కోసం కేవలం నెలవారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ మాత్రమే అవసరం పడుతుంది. 

ఈ మోడల్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మొత్తం ధరను దాదాపు సగానికి తగ్గేలా చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది పే-యాజ్-యు-గో మోడల్ కావడం వల్ల.. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్లాన్‌ను మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ కింద ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ముందుగా TVS ఆర్బిటర్ V1 గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది తక్కువ ధరకే మంచి ఫీచర్లను అందించే మోడల్‌గా మార్కెట్లో నిలుస్తుంది. సాధారణంగా దీని ధర రూ.84,500గా విక్రయిస్తున్నారు. BaaS సదుపాయంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను కేవలం రూ. 49,999కే అమ్మకం చేస్తున్నారు. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేయడం వల్ల సుమారు 86 కిలోమీటర్ల వరకు నడుస్తుంది. ఇందులో LED హెడ్‌ల్యాంప్స్, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ, యాంటీ-థెఫ్ట్ అలారం, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థకు చెందిన వీడా VX2 గో స్కూటర్ విషయానికి వస్తే.. ఈ స్కూటర్ BaaS మోడల్‌లో కేవలం రూ.44,990 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇది తీసివేయగల బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది ఒకే ఛార్జ్‌పై సుమారు 92 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో గంటకు 70 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగం, డిజిటల్ డాష్‌బోర్డ్, రివర్స్ అసిస్ట్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

మూడవది టీవీఎస్ ఐక్యూబ్.. ఇది ఇప్పటికే భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. BaaS పథకంతో.. దీని ప్రారంభ ధర రూ.59,999కి తగ్గింది. టాప్ వేరియంట్ 212 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్‌ను అందజేస్తుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ.. TFT డిస్‌ప్లే, పెద్ద స్టోరేజ్ వంటి ఫీచర్లు దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా నిలిపాయి. మొత్తంమీద ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో BaaS మోడల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రారంభ ఖర్చును తగ్గించడం, వినియోగదారునికి సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపు పద్ధతిని అందించడం దీని ప్రధాన ప్రయోజనంగా మారింది. భవిష్యత్తులో ఈ పథకం మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్లో నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

