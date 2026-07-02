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ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి.. జూన్‎లో దుమ్మురేపిన EVల అమ్మకాలు.. టాటా, మహీంద్రా కార్లకు జనాల బ్రహ్మరథం..!!

Electric vehicle sales in June 2026: ఇంధన సంక్షోభం ఈ మధ్యకాలంలో దేశాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. ఇంధనాన్ని పొదుపుగా వాడుతూ.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలని దేశ ప్రధాని మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తితో దేశంలో ఈవీ కార్ల అమ్మకాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. జూన్ లో టాటా మోటార్స్ 12 మిలియన్ కు పైగా ఈవీలను విక్రయిస్తే.. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, ఎంజీ మోటార్, మారుతీ సుజుకీ, విన్ ఫాస్ట్ వంటి ఇతర కంపెనీల ఈవీలు కూడా అమ్మకాల్లో దుమ్మురేపాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:27 AM IST
ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి.. జూన్‎లో దుమ్మురేపిన EVల అమ్మకాలు.. టాటా, మహీంద్రా కార్లకు జనాల బ్రహ్మరథం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి.. జూన్‎లో దుమ్మురేపిన EVల అమ్మకాలు.. టాటా, మహీంద్రా కార్లకు జనాల బ్రహ్మరథం..!!
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