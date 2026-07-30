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రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వారికి ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలకు 90 శాతం సబ్సీడీ..!!

Electric Vehicles on Subsidy :  తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా నిరుద్యోగ ఎస్సీ యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ చొరవ ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడమే కాకుండా, రాయితీపై ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందించడం ద్వారా పర్యావరణ అనుకూల రవాణాను ప్రోత్సహించడం కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:37 AM IST
రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వారికి ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలకు 90 శాతం సబ్సీడీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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