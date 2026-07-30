/రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వారికి ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలకు 90 శాతం సబ్సీడీ..!!

Electric Vehicles on Subsidy : తెలంగాణలోని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈవీలను ప్రోత్సహించేందుకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా నిరుద్యోగ ఎస్సీ యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించే దిశగా సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడమే కాకుండా పర్యావరణ రహిత రవాణాను ప్రోత్సహించాలన్న లక్ష్యంతో సబ్సిడీపై ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ను అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా వేలాది మంది యువత తమ సొంత ఉపాధిని ప్రారంభించేందుకు అవకాశం లభిస్తుందని చెప్పాలి.
ఈ స్కీమ్ కింద రూ. 1లక్షలలోపు విలువైన ఎలక్ట్రిక్ టూవీలర్ వెహికల్స్ ను 90శాతం సబ్సీడీతో అందించనున్నారు. అంతేకాదు 4లక్షలలోపు విలువైన ఎలక్ట్రిక్ త్రీవీలర్ వెహికల్స్ ను 70శాతం సబ్సీడీతో అందించనున్నారు. మిగిలిన మొత్తానికి బ్యాంకుల ద్వారా లోన్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పించనుంది ప్రభుత్వం. దీంతో లబ్దిదారులపై ఆర్థిక భారం భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5,016 ఎలక్ట్రిక్ టూవీలర్స్, 2,508 ఎలక్ట్రిక్ త్రీ వీలర్ వెహికల్స్ ను పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ స్కీమ్ కు భారీ స్పందన లభించగా.. సుమారు 1లక్ష వరకు దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు అర్హుల ఎంపిక ప్రక్రియను కూడా పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
ఇక జిల్లాల వారీగా జనాభా నిష్పత్తి ఆధారంగా లబ్దిదారులను ఎంపిక చేయాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత, నిజంగా అర్హులైన అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఎంపిక ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా వాహనాలను పంపిణీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
ఈ పథకం యువతను స్వయం ఉపాధి చేపట్టేలా ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని కూడా పెంచుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ పథకం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించడం ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచడమే కాకుండా, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ పథకం ఎస్సీ యువత ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తుందని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.
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