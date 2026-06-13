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Elon Musk: మస్క్ మామాతో మామూలుగా ఉండదు.. SpaceX IPOతో సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచంలోనే తొలి వ్యక్తిగా అరుదైన రికార్డు..!!

Elon Musk: ఎలాన్ మస్క్   స్పేస్‌ఎక్స్ యూఎస్ స్టాక్ మార్కెట్‌లో చారిత్రాత్మక అరంగేట్రం చేసింది. ఐపీఓ లిస్టింగ్‌తో కంపెనీ విలువ 2 ట్రిలియన్ డాలర్లను అధిగమించింది. దీంతో 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్ల నికర సంపదతో మస్క్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రిలియనీర్‌గా అరుదైన రికార్డును క్రియేట్  చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:26 AM IST
Elon Musk: మస్క్ మామాతో మామూలుగా ఉండదు.. SpaceX IPOతో సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచంలోనే తొలి వ్యక్తిగా అరుదైన రికార్డు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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