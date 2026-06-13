/Elon Musk: మస్క్ మామాతో మామూలుగా ఉండదు.. SpaceX IPOతో సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచంలోనే తొలి వ్యక్తిగా అరుదైన రికార్డు..!!

Elon Musk: ప్రపంచ ఆర్థిక చరిత్రలో జూన్ 12వ తేదీ ఒక మరపురాని మైలురాయిగా నిలిచిపోనుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ తేదీని అంత సులభంగా ఎవరు మర్చిపోలేరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన ప్రముఖ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ స్పేస్ ఎక్స్ అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో అధికారికంగా నమోదు అయ్యాయి. ఈ అద్భుత పరిణామంతో ఆ కంపెనీ సృష్టించిన రికార్డుల కంటే దాని అధిపతి చేసిన రికార్డులే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయని చెప్పవచ్చు.
ఈ లిస్టింగ్ ద్వారా ఎలాన్ మస్క్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రిలినియర్ లక్ష కోట్ల డాలర్లు అంటే మన భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు 95 లక్షల కోట్లకు పైగా సంపద కలిగిన వ్యక్తిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు మానవ చరిత్రలో ఈ స్థాయి సంపదను సొంతం చేసుకున్న ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎలాన్ మస్క్ మాత్రమే కావడం విశేషం అని చెప్పాలి. ఈ అద్భుతం ఎలా సాధ్యమైందన్న విషయానికి వచ్చినట్లయితే.. శుక్రవారం అమెరికాలోని ప్రముఖ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నాస్ డాక్ లో స్పేస్ ఎక్స్ షేరు ఏకంగా 150 డాలర్ల వద్ద ట్రేడింగ్లు ప్రారంభించింది.
కంపెనీ నిర్ణయించిన పబ్లిక్ ఇష్యూ ధర 115 డాలర్లతో పోలిస్తే ఇది 11శాతం కంటే ఎక్కువ లాభాన్ని ఇచ్చింది. ఈ భారీ ఓపెనింగ్ తో ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ మొత్తం మార్కెట్ విలువ ఒక్కసారిగా 1.96 లక్షల కోట్ల డాలర్లకు అంటే మన భారతీయ కరెన్సీలో ఒక 186 కోట్లకు పైగా చేరుకుందన్నమాట. దీంతో మార్కెట్ క్యాప్టలైజేషన్ పరంగా అమెరికాలోని అతిపెద్ద 6వ కంపెనీగా స్పేస్ ఎక్స్ నిలిచింది. ఈ మెగా ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ దాదాపు 75 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన షేర్లను విజయవంతంగా విక్రయించిందని చెప్పవచ్చు. బ్లూమ్ బర్గ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన సంస్థాగత మదుపర్లలో 70% మంది దీర్ఘకాలిక లాభాల కోసమే పెట్టుబడులు పెట్టడం విశేషమని చెప్పాలి. న్యూయార్క్ నగరంలోని నాస్ డాగ్ మార్కెట్ సైట్ వేదికగా ఈ కంపెనీ ప్రెసిడెంట్ వీన్ షార్ట్ వెల్, చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ బ్రేక్ జాన్సన్ సాంప్రదాయ ప్రారంభం మోగించి ఈ ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించారు.
ఎలాన్ మాస్క్ సంపద కేవలం ఒక్క రోజులోనే ఈ స్థాయికి చేరలేదని చెప్పాలి. దానికి స్పేస్ ఎక్స్ ఐ పి ఓ అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు అయ్యిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఐపీఓ షేర్ విలువ ఒక 135 డాలర్లుగా ఖరారు చేసిన గురువారం నాటికి మస్క్ మొత్తం ఆస్తులు విలువ 982 బిలియన్ డాలర్ పైనే నిలిచింది. ఇది శుక్రవారం మార్కెట్లో ప్రారంభమై షేరు 150 డాలర్ల మార్క్ తాకగానే మస్క్ సంపద ట్రిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ లోకి చేరింది. స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ లో ఎలెన్ మాస్క్ సొంతంగా 480 కోట్ల షేర్లను కలిగి ఉన్నారు. దీంతో ఆయన కేవలం స్పేస్ ఎక్స్ ద్వారానే భారీగా లబ్ధి పొందారని ఆయన మొత్తం సంపద 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాగజైన్ ఫోర్బ్స్ అంచనా వేసింది. మస్క్ కు కేవలం స్పేస్ ఎక్స్ మాత్రమే కాదు 1.5 లక్షల కోట్ల డాలర్ల విలువైన ప్రముఖ ఎలెక్ట్రానిక్ కార్ల తయారుదారు సంస్థ టెస్లాలో 10శాతం మేరా వాటా ఉంది. 8% స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు మానవ మెదడులో చిప్ లు అమర్చే మరో విప్లవాత్మక అంకుర సంస్థ న్యూరాలింక్, సొరంగాల నిర్మాణ సంస్థ బోరింగ్ కంపెనీలో కూడా భారీగా వాటాలు ఉన్నాయి
అయితే ఈ కంపెనీ షేర్ల కోసం ప్రజలు ఎందుకు అంతగా ఆరాటపడుతున్నరంటే.. భవిష్యత్తుపై స్పేస్ఎక్స్ దార్శనికత అని చెప్పాలి. ఈ కంపెనీని 2002లో ఎలాన్ మస్క్ స్థాపించారు. నేడు, పునర్వినియోగ రాకెట్లను కలిగిన ప్రపంచంలోని ఏకైక ప్రైవేట్ కంపెనీ స్పేస్ఎక్స్. దీనివల్ల ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించడం అత్యంత చవకగా మారింది. అంతేకాకుండా, అంతరిక్షం నుండి ప్రపంచం మొత్తానికి హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను అందించే ఈ కంపెనీ స్టార్లింక్ ప్రాజెక్ట్, ఆదాయానికి ఒక ప్రధాన వనరుగా మారింది. భవిష్యత్తులో, అంతరిక్ష పర్యాటకం ప్రారంభమై మానవులు అంగారక గ్రహానికి ప్రయాణించినప్పుడు, స్పేస్ఎక్స్ మాత్రమే ఏకైక శక్తిగా నిలుస్తుందని పెట్టుబడిదారులు దృఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ విశ్వాసమే స్పేస్ఎక్స్ను ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయికి చేర్చిందని చెప్పాలి.
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