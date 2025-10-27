English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS Pension: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ స్కీములో చేరితే రిటైర్మెంట్ తర్వాత రూ. 7500 పెన్షన్ పక్కా..?

  EPS Pension: ఉద్యోగ జీవితంలో మీరు ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా.. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత క్రమం తప్పని పెన్షన్ అందించడమే ఈ పథకం ఉద్దేశ్యం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 27, 2025, 01:31 PM IST



EPS Pension: ఉద్యోగ జీవితంలో మీరు ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా.. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత క్రమం తప్పని పెన్షన్ అందించడమే ఈ పథకం ఉద్దేశ్యం.

EPFO పరిధిలో పనిచేసే ప్రతి సభ్యుడు ప్రతీ నెల తన ప్రాథమిక జీతం డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)లో 12 శాతం మొత్తాన్ని ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) ఖాతాలో జమ చేస్తాడు. అదే మొత్తాన్ని సంస్థ కూడా ఉద్యోగి తరపున చెల్లిస్తుంది. అయితే, సంస్థ చెల్లించే ఈ మొత్తం రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుంది. 8.33 శాతం EPS (పెన్షన్ పథకం) లోకి వెళ్తుంది. మిగిలిన 3.67 శాతం EPF ఖాతాలో చేరుతుంది.

EPS-95 పథకం అంటే ఏమిటి?

1995లో ప్రారంభమైన ఈ పథకాన్ని EPS-95గా పిలుస్తారు. ఇది EPFO ద్వారా నిర్వహిస్తున్న ఒక క్రమబద్ధమైన రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ పథకం. దీంట్లో ప్రతి సభ్యుడు తన ఉద్యోగకాలం పాటు క్రమంగా కాంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. ఈ డిపాజిట్లపై ప్రభుత్వం వడ్డీని చెల్లిస్తుంది. తద్వారా పదవీ విరమణ సమయంలో స్థిరమైన ఆదాయం లభిస్తుంది.

పెన్షన్ పొందడానికి అర్హత:

పెన్షన్ ప్రయోజనాలు పొందాలంటే, ఉద్యోగి కనీసం 10 సంవత్సరాలు EPS‌లో కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉండాలి. గరిష్టంగా 35 సంవత్సరాల సేవా కాలం వరకు ఈ పథకాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుంటారు. ఉద్యోగి వయసు 58 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత పెన్షన్ పొందవచ్చు. అయితే ఎవరికైనా ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ (Early Pension) కావాలంటే, వారు 50 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ సందర్భంలో ప్రతి ఏడాది 4 శాతం తగ్గింపు వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, 56 ఏళ్ల వయస్సులో పెన్షన్ తీసుకుంటే, మీకు అర్హత ఉన్న మొత్తంలో 92 శాతం మాత్రమే లభిస్తుంది.

EPS పెన్షన్ ఎలా లెక్కించాలి?

పెన్షన్ లెక్కించడానికి ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టమైన సూత్రాన్ని (Formula) నిర్ణయించింది:

EPS = (పెన్షనబుల్ సర్వీస్ × పెన్షనబుల్ జీతం) / 70

ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి సగటు జీతం రూ.15,000 కాగా, 35 సంవత్సరాల సేవ పూర్తి చేశాడనుకుందాం.

Also Read: PF Balance: ఇంటి నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.. ఇక్కడ పూర్తి సమాచారం ఉంది.. చదవండి!

అయితే పెన్షన్ ఇలా లెక్కిస్తారు.

15,000 × 35 / 70 = రూ.7,500 నెలకు పెన్షన్.

ఈ లెక్కింపు 1995 నవంబర్ 15 తర్వాత EPFO పరిధిలో చేరిన ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది. అంతకు ముందు చేరిన వారి లెక్కింపు విధానం వేరు.

పెన్షన్ పథకంలోని ముఖ్యాంశాలు:

*ఉద్యోగి వయస్సు 58 సంవత్సరాలు పూర్తైన తర్వాతే పూర్తి పెన్షన్ లభిస్తుంది.

*50 సంవత్సరాల వయస్సు నుంచి ముందస్తుగా పెన్షన్ తీసుకోవాలంటే ‘ఎర్లీ పెన్షన్’ సదుపాయం ఉంది.

*పెన్షన్ మొత్తం ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఫార్ములా ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.

*సర్వీసు కాలం ఎక్కువగా ఉంటే, పెన్షన్ కూడా అధికంగా లభిస్తుంది.

*ఈ పథకం ద్వారా ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా నెలవారీ స్థిర ఆదాయం పొందుతారు. ఇది భవిష్య భద్రతకు బలమైన ఆధారం అవుతుంది.

Also Read: EPFO: మీ పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేయాలా? క్లెయిమ్ పదే పదే రిజెక్ట్ అవుతుందా? 5 కారణాలివే..!!

ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) అనేది కేవలం రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ మాత్రమే కాదు. ఉద్యోగి కుటుంబానికి కూడా రక్షణ కల్పించే పథకం. ఇది ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్, దీని ద్వారా ప్రతి ప్రైవేట్ ఉద్యోగి తన భవిష్యత్తును సురక్షితంగా మలుచుకోవచ్చు. రాబోయే కాలంలో ఆర్థిక భద్రతకు ఇది ఒక శ్రేష్ఠమైన మార్గం అని చెప్పవచ్చు.

 

 

