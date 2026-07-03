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మీ నెలవారీ జీతం రూ. 15000 కంటే ఎక్కువగా ఉందా? అయితే ఈ కొత్త రూల్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే.. !!

EPF New Rule:  అయితే ఇప్పుడు  కార్మిక,ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల ప్రకటించిన ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ స్కీమ్ 2026 ప్రకారం.. నెలకు రూ. 15,000 వేతన పరిమితికి మించిన ఈపీఎఫ్ చెల్లింపులు స్వచ్ఛందమైనవిగా మారాయని చెప్పాలి. ఈపీఎఫ్‌లో కొత్త మార్పులు ఉద్యోగుల జీతాలు,  భవిష్యత్ పొదుపుపై ​​ప్రభావం ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.  నెలకు రూ. 15,000 కంటే ఎక్కువ మూల వేతనం ఉన్న ఉద్యోగులకు ఈ కొత్త నిబంధనలు ఎలా వర్తిస్తాయో అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:05 AM IST
మీ నెలవారీ జీతం రూ. 15000 కంటే ఎక్కువగా ఉందా? అయితే ఈ కొత్త రూల్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే.. !!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మీ నెలవారీ జీతం రూ. 15000 కంటే ఎక్కువగా ఉందా? అయితే ఈ కొత్త రూల్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే.. !!
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