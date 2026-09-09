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EPF Advance Withdrawal: ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..ఈపీఎఫ్ అడ్వాన్స్ కొత్త రూల్స్..ఎన్నిసార్లు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

EPF Advance Withdrawal Rules: ఈపీఎఫ్ (EPF) చందాదారులు తమ ఉద్యోగ సర్వీసు సమయంలో ఎదురయ్యే వివిధ అవసరాల కోసం అడ్వాన్స్ నగదును పొందేందుకు ఈపీఎఫ్‌వో (EPFO) ప్రత్యేక నిబంధనలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ నిధుల విత్‌డ్రాలకు సంబంధించి వేర్వేరు కేటగిరీల వారీగా నిర్దిష్ట పరిమితులను విధించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:59 PM IST
EPF Advance Withdrawal: ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..ఈపీఎఫ్ అడ్వాన్స్ కొత్త రూల్స్..ఎన్నిసార్లు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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EPF Advance Withdrawal: ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..ఈపీఎఫ్ అడ్వాన్స్ కొత్త రూల్స్..ఎన్నిసార్లు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?
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