EPFO: మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలా? 1 కాదు 2 కాదు.. నాలుగు మార్గాలున్నాయ్..ఇవిగో..!!

EPFO: ఉద్యోగం చేస్తున్న వారందరికీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దీనికి గురించి అందరికీ అవగాహన ఉంటుంది. అయితే కొందరికి పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బు ఉందన్న విషయం తెలుసుకోవడం కష్టంగానే ఉంటుంది. అలాంటి వారికి కోసం పీఎఫ్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఎలా చెక్ చేసుకోవడం.. దానికి ఉన్న మార్గాలు ఏమిటి..ఇలాంటి విషయాలను పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
1. మిస్డ్ కాల్ తో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం:
మీరు యూఏఎన్ పోర్టల్లో ఈపీఎఫ్ఓ రిజిస్టర్ చేసుకున్న సభ్యులు అయితే.. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి 9966044425కి మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. మీ మొబైల్ కు మీ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందన్న విషయం మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది. అయితే మిస్డ్ కాల్ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకునే సభ్యులు ముందుగా మొబైల్ నెంబర్ ను యూనిఫైడ్ పొర్టల్ లో యూఏఎన్ తో యాక్టివేట్ చేసుకుని ఉండాలి. దీని కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను కేవైసీతో పూర్తి చేయాలి. 9966044425 కాల్ చేస్తే రెండు రింగ్స్ అవ్వగానే ఆటోమెటిగ్గా డిస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది. దానిలో మీ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవచ్చు.
2. మెసేజ్ ద్వారా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం:
యూఏఎన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్న వారు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నుంచి 7738299899కు మెసేజ్ చేసినట్లయితే బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓహెచ్ఓ యూఏఎన్ టెక్ట్స్ లో మీ యూఏఎన్ నెంబర్ ను యాడ్ చేయాలి. మీ ప్రాంతీయ భాషలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే టెక్ట్స్ లో మీ యూఏఎన్ తర్వాత మీకు నచ్చిన భాషకోసం కోడ్ చెప్పాలి. ఇది ఇంగ్లీష్, హిందీ, పంజాబీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, బెంగాలీ వంటి 10 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
3. ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం:
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ప్లేస్టోర్ లేదంటే యాప్ స్టోర్ నుంచి ఉమాంగ్ యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి. అందులో ఈపీఎఫ్ఓ సేవలను యాక్సెస్ చేసేందుకు మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ ను లింక్ చేయాలి. లింక్ చేసిన అనంతరం మీ ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు.
4. ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్ సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవడం:
ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. సర్వీసెస్ ఫర్ ఎంప్లాయిస్ పై క్లిక్ చేయాలి. దీని కింద ఉన్న నెంబర్ పాస్ బుక్ పై క్లిక్ చేసి ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్లో మీ యూఏఎన్ పాస్ వర్డ్ ను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది తెలుసుకోవడం సులభం అవుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook