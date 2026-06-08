EPF Interest Credit: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి పీఎఫ్ డిపాజిట్లపై 8.25శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటును అందించాలని 2026 మార్చిలో సిఫార్సు చేసింది. ప్రభుత్వ ఈ నిర్ణయం తర్వాత.. దేశంలోని కోట్లాది మంది ఉద్యోగస్తులు తమ ఖాతాలోకి వడ్డీ డబ్బు వచ్చిందో లేదోనని నిరంతరం తమ పాస్బుక్లను చెక్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ చాలా మంది సభ్యుల ఖాతాలలో వడ్డీ మొత్తం ఇంకా జమ కాలేదు. దీంతో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే పీఎఫ్ డబ్బు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంది. నిర్దేశించిన విధానం ప్రకారం అది ఖచ్చితంగా మీ ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది. మీకు కూడా ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతా ఉంటే వడ్డీ డబ్బు మీ ఖాతాలో కనిపించకపోతే, ఆ డబ్బు ఎప్పటిలోగా మీ ఖాతాలోకి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.
ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత కూడా ఖాతాలలో వడ్డీ ఎందుకు కనిపించడం లేదు? నిజానికి ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ఒక సుదీర్ఘమైన పరిపాలనా విధానం ఉంటుంది. ముందుగా, కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అధికారిక ఆమోదం, నోటిఫికేషన్ జారీ అవుతుంది. దీని తర్వాత, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది PF ఖాతాల డేటాను సరిపోల్చి, అప్డేట్ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి సహజంగానే చాలా వారాల సమయం పడుతుంది. ఆర్థిక నిపుణుల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మీ పాస్బుక్లో వడ్డీ మొత్తం ఒక ఎంట్రీగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, మీకు అర్హత ఉన్న మొత్తంపై వడ్డీ లెక్కింపు తెరవెనుక కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.
గతేడాది రికార్డులను పరిశీలించినట్లయితే.. 2025లో జూన్, జూలై నెలల్లో పీఎఫ్ సభ్యుల ఖాతాలకు వడ్డీ చెల్లింపులు జమ అయ్యాయి. గతంలో, ఈ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ వరకు సాగేది. కానీ ఇప్పుడు డిజిటల్ వ్యవస్థ వల్ల మరింత వేగంగా మారింది. ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ సకాలంలో జారీ అయితే, ఈ సంవత్సరం, 2026లో కూడా, జూన్ లేదా జూలై చివరి నాటికి ఖాతాలకు వడ్డీ చెల్లింపులు బదిలీ కావడం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ పరిపాలనా జాప్యం వల్ల వడ్డీ నష్టం జరుగుతుందని చాలా మంది ఉద్యోగులు భయపడుతున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం, పీఎఫ్ పథకంలో వడ్డీని నెలవారీ రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. అంటే, మీ ఖాతాలో ఎంట్రీ రెండు నుంచి నాలుగు నెలల ఆలస్యంగా కనిపించినప్పటికీ, మీరు పూర్తి సంవత్సరానికి పూర్తి వడ్డీని పొందుతారు. ఈ జాప్యం వల్ల వడ్డీ మొత్తంలో ఒక్క రూపాయి కూడా తగ్గుదల ఉండదు.
ప్రభుత్వ ఆమోదం అందిన వెంటనే, వడ్డీ మొత్తం మీ పాస్బుక్లో కనిపిస్తుంది. దీనిని చెక్ చేయడానికి, మీరు ఉమాంగ్ యాప్ను ఉపయోగించవచ్చు లేదా ఇ-సేవా పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 9966044425 నంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా లేదా 7738299899 నంబర్కు SMS పంపడం ద్వారా కూడా మీరు మీ బ్యాలెన్స్ను సులభంగా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ఈ సౌకర్యాన్ని పొందాలంటే, మీ UAN తప్పనిసరిగా యాక్టివేట్ చేసి మీ పాన్, బ్యాంక్ ఖాతా, కేవైసీ పత్రాలతో పూర్తిగా లింక్ చేసి ఉండాలి.
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