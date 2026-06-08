Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /EPFO: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. మీ అకౌంట్‌లో PF Interest ఇంకా పడలేదా? అసలు కారణం ఇదే..!!

EPFO: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. మీ అకౌంట్‌లో PF Interest ఇంకా పడలేదా? అసలు కారణం ఇదే..!!

EPF Interest Credit: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ తప్పనిసరిగా ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. దీనిలో జమయ్యే నిధులపై కేంద్రం కూడా ఏటా వడ్డీ చెల్లిస్తుంది. ప్రస్తుతం 8.25శాతం వడ్డీ రేటు ఉంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసి రెండు నెలలు దాటిపోయినా ఇంకా చాలా మంది పీఎఫ్ డబ్బులు అకౌంట్లో జమ కాలేదు. ఇక్కడ ఆలస్యానికి కారణం ఏంటి. ఆలస్యమైతే ఏమైనా వడ్డీని కోల్పోయే అవకాశం ఉందా. మీ ఖాతాలో వడ్డీ ఎప్పుడు జమ అవుతుందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:02 AM IST
EPFO: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. మీ అకౌంట్‌లో PF Interest ఇంకా పడలేదా? అసలు కారణం ఇదే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
96 డాలర్లు దాటిన Crude Oil Price.. పెట్రోల్ భారం తప్పదా?
Crude Oil Price Today1 hr ago
2
EPFO interest update 20261 hr ago
3
LPG Gas Price Hike2 hrs ago
4
Traffic Diversion2 hrs ago
5
Nani The Paradise2 hrs ago