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EPFO చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ వడ్డీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఈ నెలలోనే జమ..!!

EPF Interest Rate 2025-26:  లక్షలాది మంది పీఎఫ్ చందాదారులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈపీఎఫ్ వడ్డీరేటుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డిపాజిట్లపై 8.25శాతం వడ్డీ రేటును ఆమోదించింది. ఈ నెలలోనే 7కోట్లకు పైగా చందాదారుల ఖాతాలకు వడ్డీ మొత్తం జమ అయ్యే అవకాశం ఉందని పీటీఐ నివేదిక తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:46 PM IST
EPFO చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ వడ్డీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఈ నెలలోనే జమ..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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EPFO చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ వడ్డీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఈ నెలలోనే జమ..
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