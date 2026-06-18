/EPFO చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ వడ్డీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఈ నెలలోనే జమ..!!

EPFO Interest Rate: లక్షలదాది మంది ఈపీఎఫ్ చందాదారులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఈపీఎఫ్ వార్షిక వడ్డీ ఈ నెలలోనే జమ చేసుందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ప్రతిపాదించిన 8.25శాతం వడ్డీకి కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ఆమోదం తెలిపింది 2025-26 సంవత్సరానికి గాను ఖాతాదారులకు 8.25శాతం వార్షిక వడ్డీని అందించాలని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ మార్చి 2వ తేదీన చేసిన సిఫార్సులకు అనుగుణంగా ఆమోదించింది. వరుసగా 3వ ఏడాది కూడా ఇదే వడ్డీ రేటు కొనసాగుతోంది.
సీబీటీ సిఫార్సు చేసిన వడ్డీని ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ నోటిఫై చేస్తుంది. గత ఏడాది మే 24వ తేదీన వడ్డీని కేంద్రం నోటిఫై చేసింది. ఈ సంవత్సరం నెల రోజులు ఆలస్యంగా ఆమోదం తెలిపింది. అయితే నెలాఖరులోకా పీఎఫ్ అకౌంట్స్ లో డబ్బు జమ అయ్యే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. గతంలో కేంద్రం ఆమోదించిన తర్వాత కూడా వడ్డీ జమ అయ్యేందుకు మరికొన్ని రోజుల సమయం పడుతుండేది. కొత్త ఎకో సిస్టమ్ ను డెవలప్ చేసిన నేపథ్యంలో ఖాతాదారుల అకౌంట్లో వెంటనే నిధులు జమయ్యే ఛాన్స్ ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
కాగా గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం ఇప్పుడు వడ్డీ జమ చేస్తోంది. కానీ ఆర్థిక ఏడాది ముగిసిన 3 నెలలు అవుతోంది. ఈ ఆలస్యం వల్ల చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం కోల్పోతామన్న ఆందోళన చందాదారుల్లో నెలకొంది. కానీ ఆలాంటి భయాలు అవసరం లేదని ఈపీఎఫ్ వెల్లడించింది. ఈపీఎఫ్ నిల్వలపై ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి తేదీ నుంచి ఆ ఏడాది చివరి తేదీ వరకు ఏ నెలకు ఆ నెల వడ్డీని గణిస్తారని పేర్కొంది. నెల నెలా లెక్కించినప్పటికీ వడ్డీ మాత్రం ఏడాది చివరిలోనే జమ చేయనున్నట్లు వివరణ ఇచ్చింది. ఒకవేళ విత్ డ్రాలు ఉంటే ఆ మేర వడ్డీ తగ్గుతుందని పేర్కొంది. అంతేకాదు నిలిచిపోయిన ఖాతాలకు ఈపీఎఫ్ఓ ఎలాంటి వడ్డీ చెల్లించడం లేదని తెలిపింది. కాబట్టి వడ్డీ ఖాతాలో జమ అవ్వడం ఆలస్యం అయినా చక్రవడ్డీ ప్రయోజనానికి ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని తెలిపింది.
2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా 8.8శాతం వడ్డీని చెల్లించారు. 2018-19లో 8.65శాతానికి 2019-20లో 8.50శాతానికి తగ్గించారు. 2020-21లో కేవలం 810 శాతం మాత్రమే వడ్డీ చెల్లించారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇదే అత్యల్పమని చెప్పాలి. 2022-23లో మళ్లీ 8.15శాతానికి పెంచారు. ఆ మరుసటి సంవత్సరం నుంచి గత 3ఏళ్లుగా 8.25శాతం చొప్పున వడ్డీ చెల్లిస్తోంది ఈపీఎఫ్ఓ.
ఇంట్లో కూర్చుండి ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు:
మీ పీఎఫ్ ఖాతా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇంట్లోనే కూర్చుని మీ బ్యాలెన్స్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు EPFO అధికారిక వెబ్సైట్ epfindia.gov.in ను సందర్శించి మీ బ్యాలెన్స్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇ-పాస్బుక్పై క్లిక్ చేయండి. దానిపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, మీరు మీ UAN నంబర్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చాను పూరించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ PF ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు మెంబర్ ఐడి ఉంటుంది. దీనిని ఎంచుకున్న తర్వాత, మీరు ఇ-పాస్బుక్లో మీ PF బ్యాలెన్స్ను చూడవచ్చు.
మిస్డ్ కాల్స్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవడం:
మీ PF ఖాతాకు అనుసంధానించిన నంబర్ నుండి 011-22901406 నంబర్కు మిస్డ్ కాల్ చేయాలి. మిస్డ్ కాల్ చేసిన వెంటనే, మీ రిజిస్టర్డ్ నంబర్కు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అందులో మీ PF బ్యాలెన్స్ గురించిన సమాచారం ఉంటుంది. మీరు SMS ద్వారా కూడా మీ PF ఖాతా బ్యాలెన్స్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం, మీ UAN నంబర్ EPFOలో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ముందుగా, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 7738299899 నంబర్కు EPFOHO UAN అని రాసి SMS పంపండి. మీరు బ్యాలెన్స్ సంబంధిత సమాచారాన్ని ఏ భాషలో పొందాలనుకుంటున్నారో ఆ భాషను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, హిందీ కోసం, మీరు EPFOHO UAN HIN అని రాసి సందేశాన్ని పంపాలి.
యాప్ నుండి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు:
ముందుగా ఉమాంగ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీ ఫోన్ నంబర్ను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి. ఎగువ ఎడమ మూలలో ఉన్న సర్వీస్ డైరెక్టరీ మెనూకు వెళ్ళండి. EPFO ఆప్షన్ కోసం వెతికి దానిపై క్లిక్ చేయండి. వ్యూ పాస్బుక్ కు వెళ్లి, మీ UAN నంబర్, OTPని ఉపయోగించి మీ బ్యాలెన్స్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
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