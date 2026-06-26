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EPF Investment: నెలకు రూ.1,800 పొదుపు చేస్తే చాలు.. రిటైర్మెంట్ నాటికి ఏకంగా రూ.19 లక్షలు.. EPF మ్యాజిక్ లెక్కలివే..!!

EPF Investment: నెలకు కేవలం 1800 రూపాయల ఈపీఎఫ్ పెట్టుబడి.. 25 సంవత్సరాల్లో చక్రవడ్డీతోనే దాదాపు రూ. 19 లక్షలుగా మారుతుంది. దీనికి వడ్డీ భారీగా తోడు అవుతుంది. అంతేకాదు ఒక సురక్షితమైన పదవి విరమణ నిధిగా సృష్టించుకోవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:44 PM IST
EPF Investment: నెలకు రూ.1,800 పొదుపు చేస్తే చాలు.. రిటైర్మెంట్ నాటికి ఏకంగా రూ.19 లక్షలు.. EPF మ్యాజిక్ లెక్కలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నెలకు రూ.1,800 పొదుపు చేస్తే చాలు.. రిటైర్మెంట్ నాటికి ఏకంగా రూ.19 లక్షలు..
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