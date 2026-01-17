EPF Money Via UPI Soon: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక సౌలభ్యాన్ని అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఏప్రిల్ నుంచి యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI) ద్వారా తక్షణమే PF మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకునే వెసులుబాటును ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ కొత్త విధానం అమలులోకి వస్తే దాదాపు 8 కోట్ల మంది సభ్యులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఇప్పటివరకు క్లెయిమ్ దాఖలు, ధృవీకరణ, బ్యాంక్ బదిలీ వంటి ప్రక్రియలతో కొంత సమయం తీసుకున్న ఉపసంహరణలు, ఇకపై చాలా వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న ఈ సంస్కరణ ద్వారా ‘జీవన సౌలభ్యం’ను మరింత మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రతిపాదిత విధానం ప్రకారం, EPF సభ్యులు తమ బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానమైన UPI గేట్వే ద్వారా తమ అర్హత కలిగిన PF బ్యాలెన్స్ను నేరుగా చూడగలుగుతారు. అవసరమైన మొత్తాన్ని UPI పిన్ సహాయంతో సురక్షితంగా తమ ఖాతాలోకి బదిలీ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి డబ్బు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అయిన తర్వాత, దానిని ATMల ద్వారా నగదుగా తీసుకోవచ్చు లేదా డిజిటల్ చెల్లింపులకు వినియోగించుకోవచ్చు.
భద్రత మరియు భవిష్యత్ పొదుపుల దృష్ట్యా, మొత్తం PFలో కొంత భాగాన్ని ‘ఫ్రీజ్’గా ఉంచే విధానాన్ని కూడా EPFO ప్రవేశపెట్టనుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, సభ్యులు తమ మొత్తం సహకారంలో కనీసం 25 శాతం మొత్తాన్ని ఖాతాలో తప్పనిసరిగా నిల్వగా ఉంచాలి. మిగిలిన మొత్తాన్ని అవసరాల మేరకు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 25 శాతం నిల్వపై ప్రస్తుత 8.25 శాతం వడ్డీ రేటుతో పాటు కాంపౌండింగ్ లాభం కొనసాగుతుంది. దీని వల్ల పదవీ విరమణ సమయానికి సభ్యులకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇక ఉపసంహరణలకు సంబంధించిన క్లిష్టమైన నిబంధనలను కూడా ప్రభుత్వం సరళీకరించింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 13 రకాల పాక్షిక ఉపసంహరణ నిబంధనలను తొలగించి, వాటిని మూడు ప్రధాన వర్గాలుగా విభజించింది. అవి అత్యవసర అవసరాలు (వైద్య చికిత్స, విద్య, వివాహం), గృహ అవసరాలు మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు. ఈ మార్పులకు EPFO సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర కార్మిక మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధికారికంగా ఆమోదించిన వెంటనే ఇవి అమల్లోకి వస్తాయి.
ప్రస్తుతం EPFO ప్రతి ఏడాది దాదాపు 5 కోట్ల క్లెయిమ్లను పరిష్కరిస్తోంది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం ఉపసంహరణలకే సంబంధించినవి. ఆటో సెటిల్మెంట్ విధానంలో రూ.5 లక్షల వరకు క్లెయిమ్లు మూడు రోజుల్లోనే పూర్తవుతున్నప్పటికీ, UPI ఏకీకరణతో ఈ సమయం మరింత తగ్గనుంది. EPFOకు స్వంత బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ లేకపోయినా, UPI అనుసంధానంతో బ్యాంకింగ్ తరహా సేవలను అందించే స్థాయికి సంస్థ చేరుకుంటోంది. ఏప్రిల్ నుంచి ఈ సదుపాయం సజావుగా అమలయ్యేలా అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ మార్పులు, సాంకేతిక లోపాల పరిష్కారంపై ప్రస్తుతం EPFO తీవ్రంగా పనిచేస్తోంది.
