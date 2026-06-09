/EPF Nominee Change: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అలర్ట్.. ఇంట్లోనే కూర్చుని నామినీ పేరును ఇలా మార్చేయండి.. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదిగో..!!

EPF Account Nominee: EPFO నిబంధనల ప్రకారం, ప్రతి పీఎఫ్ ఖాతాదారునికి ఇ-నామినేషన్ అనేది తప్పనిసరి. నామినీ వివరాలను సరిగ్గా లేనట్లయితే.. పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవడం లేదా పెన్షన్ క్లెయిమ్ సమయంలో పీఎఫ్ అకౌంట్ కు సంబంధించి కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే మీరు ఆన్లైన్ లో నామినీ డీటెయిల్స్ మార్చుకోవడం లేదా అప్ డేట్ చేసే ముందుకు మీరు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ముందుగా, మీ యూఏఎన్ ను నెంబర్ తెలుసుకోవాలి. యుఎఎన్మీ మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా యాక్టివేట్ చేసి.. మీ ఆధార్ కార్డుకు లింక్ చేసి ఉండాలి. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. మీ మొబైల్ నంబర్ మీ ఆధార్ కార్డుతో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే మొత్తం ప్రక్రియ చివరిలో ధృవీకరణ కోసం ఒక OTP జనరేట్ అవుతుంది. మీరు నామినేట్ చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తి ఆధార్ నంబర్, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, చిరునామా మీ వద్ద తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మీరు ఇంటి నుండే EPFOలో మీ నామినీని ఎలా అప్డేట్ చేయవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నామినీని ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?
మీ నామినీని మార్చడానికి.. మీరు ముందుగా EPFO అధికారిక ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. మీ 12-అంకెల UAN నంబర్, పాస్వర్డ్ మీ స్క్రీన్పై కనిపించే .. క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత, మీ ఇ-నామినేషన్ను పూర్తి చేయమని కోరుతూ ఒక పాప్-అప్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది అందుబాటులో లేకపోతే, హోమ్పేజీ ఎగువన ఉన్న మెనూ బార్కు వెళ్లి మేనేజ్ ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత, డ్రాప్-డౌన్ మెనూ నుండి ఇ-నామినేషన్ ఎంపికను ఎంచుకోండి.
మీ స్క్రీన్పై మీ ప్రొఫైల్ సమాచారంతో ఒక కొత్త పేజీ తెరుచుకుంటుంది. మీకు కుటుంబం ఉందా? అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు. అవును అని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు ఒక ఫారం తెరుచుకుంటుంది. అందులో మీరు మీ కొత్త నామినీ పూర్తి వివరాలను నింపాల్సి ఉంటుంది. నామినీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, వారితో మీ సంబంధం, వారి శాశ్వత చిరునామా, వారి ఆధార్ నంబర్ను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయండి. మీరు నామినీ , స్పష్టమైన డిజిటల్ ఫోటోగ్రాఫ్ను కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. మీరు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మందిని నామినేట్ చేయాలనుకుంటే Add Row పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇతర సభ్యుల వివరాలను జోడించవచ్చు. అన్ని వివరాలను నింపిన తర్వాత, కింద ఉన్న కుటుంబ వివరాలను సేవ్ చేయండి బటన్ను క్లిక్ చేయండి.
మీ PF నిధులలో ఎంత శాతాన్ని నామినీకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో పేర్కొనాలి. ఒకే నామినీ ఉంటే, మీరు 100శాతం అని నమోదు చేయవచ్చు. కానీ ఇద్దరు ఉంటే, మీరు ఆ మొత్తాన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా విభజించుకోవచ్చు (ఉదాహరణకు, 50-50 లేదా 60-40). వాటాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత EPF నామినేషన్ను సేవ్ చేయి పై క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ నామినీ వివరాలు సిస్టమ్లో సేవ్ అవుతాయి. కానీ ప్రక్రియ పూర్తి కాదు. దానిని చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు చేయడానికి మీరు డిజిటల్గా సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.
మీరు స్క్రీన్పై కనిపించే ఇ-సైన్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. ఈ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఆధార్ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ పేజీకి వెళ్తారు. ఇక్కడ, మీరు మీ ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేసి, గెట్ ఓటీపీ పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత, మీ ఆధార్తో అనుసంధానించిన మొబైల్ నంబర్కు 6 అంకెల ఓటీపీ వస్తుంది. ఈ ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి.. సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయండి. ఓటీపీ వెరిఫై అయిన తర్వాత, మీ ఇ-నామినేషన్ విజయవంతంగా సబ్మిట్ అవుతుంది. స్క్రీన్పై సక్సెస్ అనే మెసేజ్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత మీరు మీ కంపెనీకి లేదా పీఎఫ్ కార్యాలయానికి ఎలాంటి పత్రాల హార్డ్ కాపీలను సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
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