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  • /EPF Nominee Change: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అలర్ట్.. ఇంట్లోనే కూర్చుని నామినీ పేరును ఇలా మార్చేయండి.. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదిగో..!!

EPF Nominee Change: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అలర్ట్.. ఇంట్లోనే కూర్చుని నామినీ పేరును ఇలా మార్చేయండి.. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదిగో..!!

EPF Account Nominee: ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులు తమ నామినీ డీటెయిల్స్ మార్చుకునేందుకు ఇప్పుడు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేదు. ఆన్ లైన్లో ఇంట్లోనే కూర్చుండి ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు. లేదంటే అప్ డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లెయిమ్స్ సకాలంలో పరిష్కారానికి అత్యవసరమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈఫీఎఫ్ఓ పోర్టల్ ద్వారా యజమాని పర్మిషన్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు. యూఏఎన్, ఆధార్ లింక్, నామినీ వివరాలు వంటి కొన్ని ముఖ్యమైన అవసరాలను గుర్తించి.. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ తో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీ నామినేషన్ను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:54 AM IST
EPF Nominee Change: పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అలర్ట్.. ఇంట్లోనే కూర్చుని నామినీ పేరును ఇలా మార్చేయండి.. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదిగో..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇంట్లోనే కూర్చుని నామినీ పేరును ఇలా మార్చేయండి.. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదిగో..!!
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