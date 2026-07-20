/ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్: పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఎంచుకోవాలి..? మినిమం PF ఎంచుకోవాలా, 12 శాతం బెటరా..?

PF Contribution Options: కేంద్ర ప్రభుత్వం సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్-2020లో భాగంగా పాత ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 1952 స్థానంలో సరికొత్త ‘ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026’ను తీసుకొచ్చింది. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. ఉద్యోగుల PF కంట్రిబ్యూషన్ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు లేకపోయినా.. ఉద్యోగులు తమ జీతం నుంచి ఎంత శాతం అమౌంట్ను పీఎఫ్ కింద జమ చేసుకోవాలనే విషయంపై కీలక ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం చాలా కంపెనీలు ఈ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తుండగా.. అయితే ఉద్యోగులు అసలు తమ శాలరీ నుంచి 12 శాతం కట్ చేయించుకోవాలా..? 9 శాతం ఎంచుకోవాలా..? లేదా నెలకు రూ.1800 మినిమం సరిపోతుందా..? అని ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ గందరగోళానికి తెరదించుతూ.. ఏ కేటగిరీ ఉద్యోగులకు ఏ ఆప్షన్ బెస్ట్ అనేది ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..
12 శాతం ఆప్షన్ ఎవరికంటే..?
మీరు కెరీర్లో మంచి పొజిషన్లో ఉండి.. ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా రిటైర్మెంట్ నాటికి భారీ మొత్తంలో ఫండ్ కావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే.. 12 శాతం ఆప్షన్ పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు, కెరీర్ మధ్యలో లేదా ముగింపులో ఉన్నవారు, అలాగే మార్కెట్ రిస్క్ తీసుకోకూడదనుకునేవారికి ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి రిస్క్ ఉండదు. ప్రభుత్వం అందించే పూర్తి గ్యారంటీ వడ్డీతో పాటు, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. రిటైర్మెంట్ అయిన సందర్భంలో చేతికి పెద్ద మొత్తంలో ఫండ్ అందుతుంది. అయితే దీనివల్ల నెలవారీగా టేక్ హోమ్ శాలరీ తగ్గుతుంది.
మిడిల్ క్లాస్ ఉద్యోగులు ఇలా..
నెలవారీ ఖర్చులు, ఈఎంఐల భారం ఉంటూనే.. భవిష్యత్ కోసం కూడా కొంత సేవింగ్స్ ఉండాలనుకునే వారికి 9 శాతం అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్గా చెప్పవచ్చు. హోమ్ లోన్లు, ఎడ్యుకేషన్ లోన్లు లేదా ఇతర ఈఎంఐలు కడుతూ.. మధ్యస్థాయి హోదాల్లో ఉన్న కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు ఇది బెటర్గా ఉంటుంది. అటు రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ను దెబ్బతీయకుండా.. ఇటు ప్రస్తుత లైఫ్స్టైల్ అవసరాలకు, అత్యవసర ఖర్చులకు చేతిలో తగినంత లిక్విడ్ క్యాష్ ఉండేలా బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది.
మినిమమ్ పీఎఫ్ రూ.1,800
కనీస పీఎఫ్ రూ.1,800 ఫ్లాట్ రేట్ను ఎంచుకుంటే ఇన్హ్యాండ్ శాలరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడిప్పుడే కెరీర్ ప్రారంభించిన యువ ఉద్యోగులకు.. అలాగే పీఎఫ్ కంటే షేర్ మార్కెట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఎక్కుల లాభాలు అర్జిస్తామనే నమ్మకం ఉన్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్లకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. మెట్రో సిటీల్లో ఉండే యువతకు రూమ్ రెంట్లు, నిత్యావసర ఖర్చుల కోసం చేతిలో ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది. ఇక ఇన్వెస్టర్లు పీఎఫ్లో లాక్ అయ్యే అమౌంట్ను సేవ్ చేసి.. ఈక్విటీలు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా పీఎఫ్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ సాధించవచ్చు. అయితే ఇందులో ఒక పెద్ద రిస్క్ ఉంది. చేతికి వచ్చిన డబ్బును క్రమశిక్షణతో వేరే చోట ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే, రిటైర్మెంట్ నాటికి చేతిలో పైసా మిగలదు.
మీరు రిటైర్మెంట్ తరువాత ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జీవితం సాఫీగా సాగిపోవాలనుకుంటే 12 శాతం, లోన్లు-ఖర్చుల బ్యాలెన్స్ కోసం 9 శాతం, చేతిలో లిక్విడ్ క్యాష్ ఉండాలనుకునే వారు లేదా సొంతంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకునేవారు రూ.1,800 మినిమం పీఎఫ్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు. మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.