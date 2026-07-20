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ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్: పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఎంచుకోవాలి..? మినిమం PF ఎంచుకోవాలా, 12 శాతం బెటరా..?

PF Contribution Options: ఉద్యోగం చేస్తున్న చాలా మందిలో పీఎఫ్‌కు సంబంధించి కాస్త గందరగోళం ఉంటుంది. నెలకు ఎంత పీఎఫ్‌ పెట్టుకోవాలి..? మినిమం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెటర్‌గా ఉంటుందా..? లేదా 12 శాతం ఎంచుకోవాలా..? 9 శాతం తీసుకుంటే ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయని ఆలోచిస్తుంటారు. ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని.. మీ బడ్జెట్‌కు తగినట్లు బెటర్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 20, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:57 PM IST
ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్: పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఎంచుకోవాలి..? మినిమం PF ఎంచుకోవాలా, 12 శాతం బెటరా..?
Image Credit: PF Contribution Options (Source: Gemini AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్: పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఎంచుకోవాలి..? మినిమం PF ఎంచుకోవాలా, 12 శాతం బెటరా..?
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