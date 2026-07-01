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ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, ఇకపై EPF నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ.. కొత్త లేబర్ కోడ్ ఏం చెబుతోంది..?

EPF Scheme 2026: కేంద్రం ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026 ను అమలు చేసింది. ఇది పీఎఫ్ విత్ డ్రాయల్ ను మరింత ఈజీ చేస్తుంది. డిజిటల్ ప్రక్రియలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఉద్యోగులు, కంపెనీల  కోసం కొత్త నిబంధనలను అమలు చేస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:42 PM IST
ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, ఇకపై EPF నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ.. కొత్త లేబర్ కోడ్ ఏం చెబుతోంది..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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