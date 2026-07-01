/ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, ఇకపై EPF నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ.. కొత్త లేబర్ కోడ్ ఏం చెబుతోంది..?

EPFO latest update: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వ్యవస్థలో ఒక ప్రధాన మార్పు చేస్తూ.. కొత్త ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026ను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ కొత్త స్కీమ్ పాత ఈపీఎస్ స్కీమ్ 1952 స్థానంలోకి వస్తుంది. కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇది వెంటనే అమల్లోకి వచ్చింది. ఈపీఎఫ్ ప్రక్రియను మరింత ఈజీగా మార్చడం, డిజిటల్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, కార్మిక చట్టాల అమలును స్పీడప్ చేయడం దీని లక్ష్యమని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
కొత్త EPF పథకం 2026 డిజిటల్ ప్రక్రియలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇకపై EPF ఖాతాదారులు తమ ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, ఆధార్ అనుసంధానిత బ్యాంకు ఖాతాను అందించడం తప్పనిసరి. దీనివల్ల నిధుల ఉపసంహరణ, ఇతర సేవలు వేగంగా, పూర్తిగా డిజిటల్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి. ఇది మోసాలను తగ్గించి, ఉద్యోగులకు సకాలంలో ప్రయోజనాలు అందేలా చూస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
కొత్త పథకంలో ఉద్యోగులకు అత్యంత ఊరటనిచ్చే వార్త ఏమిటంటే.. ఈపీఎఫ్ నుండి పాక్షిక ఉపసంహరణలు గతంలో కంటే సులభతరం అయ్యాయి. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు అనారోగ్యం, పిల్లల విద్య, వివాహం, ఇంటి కొనుగోలు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన గృహ అవసరాల కోసం ఈపీఎఫ్ నుండి నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయి. ఖాతాలో కనీస నిల్వ తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి. గతంలో ఉపసంహరణ ప్రక్రియ చాలా క్లిష్టంగా ఉన్నందున.. ఈ మార్పు అత్యవసర పరిస్థితులలో ఉద్యోగులకు గణనీయమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
12శాతం వాటా నిబంధన :
కొత్త పథకం EPF వాటా రేటును మార్చదు. మునుపటిలాగే, ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ తమ మూల వేతనంలో 12శాతం చొప్పున EPFకు చెల్లిస్తారు. అంటే మొత్తం వాటా 24శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంటుంది. అయితే, నిర్దేశించిన వేతన పరిమితిని మించిన వేతనాలు పొందుతున్న ఉద్యోగులకు, తప్పనిసరి వాటా ఆ పరిమితి వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఉద్యోగులు కోరుకుంటే, వారు తమకు కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ చెల్లించవచ్చు.
ఎక్కువ జీతాలు ఉన్నవారికి ఎంపిక:
కొత్త పథకానికి మరో ముఖ్యమైన నిబంధనను చేర్చారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన వేతన పరిమితి కంటే ఎక్కువ సంపాదించే ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ పరిధిలోకి రాకపోవచ్చు. అయితే, ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ కోరుకుంటే, పరస్పర అంగీకారంతో ఈపీఎఫ్లో చేరవచ్చు. అంతేకాకుండా, వేతన పరిమితికి మించిన జీతాల కోసం ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. భవిష్యత్తులో అవసరమైతే దీనిని తగ్గించవచ్చు లేదా నిలిపివేయవచ్చు.
కంపెనీలకు కఠినమైన నియమాలు:
కొత్త EPF పథకం 2026లో కంపెనీలు, యజమానుల కోసం అనేక కొత్త నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి. కంపెనీలు ఇకపై ప్రతి నెలా ఉద్యోగుల సమాచారాన్ని డిజిటల్గా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. యాజమాన్య వెల్లడి, కాంట్రాక్టర్ సంబంధిత నిబంధనలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఫైలింగ్ను కూడా తప్పనిసరి చేశారు. నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా రిటర్న్లను దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వం కంపెనీలను ఆదేశించింది. దీని ప్రకారం, అవసరమైన అన్ని రిటర్న్లను 15 రోజుల్లోగా సమర్పించాలి.
గత తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి ఛాన్స్:
కొత్త పథకంతో పాటు, ప్రభుత్వం 3 ప్రత్యేక ప్రచారాలను కూడా ప్రారంభించింది. ఎంప్లాయీస్ ఎన్రోల్మెంట్ క్యాంపెయిన్ 2026, విశ్వాస్ 2026, ఆమ్నెస్టీ 2026. ఇంతకుముందు EPF నిబంధనల పరిధిలోకి రాని లేదా పెండింగ్లో ఉన్న వివాదాలు కలిగిన ఉద్యోగులకు, కంపెనీలకు ఒక అవకాశాన్ని కల్పించడమే ఈ ప్రచారాల లక్ష్యం. ఇది పాత వివాదాల పరిష్కారాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. కంపెనీలు తమ నిబంధనల పాటింపులో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?
కొత్త EPF పథకం 2026 వల్ల ఉద్యోగులకు కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే... డబ్బు ఉపసంహరణలు సులభతరం కావడం, డిజిటల్ ప్రక్రియలు వేగవంతం కావడం, పారదర్శకత పెరుగుతుంది. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులను సామాజిక భద్రతా గొడుగు కిందకు తీసుకురావాలని కూడా ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మార్పు భారతదేశ కార్మిక సంస్కరణలలో ఒక ప్రధాన ముందడుగుగా నిరూపిస్తుందని.. ఉద్యోగులు, కంపెనీలు ఇద్దరికీ EPF వ్యవస్థను మరింత ఆధునికీకరించి, సరళీకృతం చేస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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