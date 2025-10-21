EPF Vs EPS: ఈ రెండింటిలో ఏది మీ భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచుతుంది? మీకు ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలియాల్సిందే..!!

EPF Vs EPS: ఒక వ్యక్తి..ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నంత కాలం, కుటుంబాన్ని పోషించుకునేందుకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది. ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి. ఆదాయం ఎలా వస్తుంది. శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోయిన తర్వాత అతనికి ఉద్యోగం ఎవరు ఇస్తారు. ఈ ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానం ఈపీఎఫ్ఓ. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఉద్యోగులకు అండగా నిలిచేందుకు భారత ప్రభుత్వం రెండు ప్రధాన రిటైర్మెంట్ స్కీములను అమలు చేస్తోంది. అవి ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి. ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్.
భారతదేశంలో ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులందరికీ భవిష్య నిధి పథకం (EPF) పరిచయమే. ప్రతి నెలా ఉద్యోగి జీతం నుంచి ఒక భాగం ఈ నిధిలో జమ అవుతుంది. అదే మొత్తాన్ని యజమాని కూడా జమ చేస్తాడు. ఈ పథకాన్ని ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) నిర్వహిస్తుంది. EPFO రెండు ముఖ్యమైన పథకాలను అమలు చేస్తోంది. అవి ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS). ఇవి రెండూ ఉద్యోగి భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతకు కీలకమైన ప్రభుత్వ పథకాలు.
పనిచేస్తున్న సమయంలో క్రమంగా పొదుపు చేసే అవకాశం ఇవ్వడం, పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం.. ఈ రెండు పథకాల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఒకే చట్టం, అంటే “ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇతర నిబంధనలు చట్టం, 1952” కింద వీటిని ప్రవేశపెట్టినా, వాటి లక్ష్యాలు, ఉపయోగాలు, నిర్వహణ విధానం భిన్నంగా ఉంటాయి.
EPF అంటే ఏమిటి?
EPF (Employees’ Provident Fund) అనేది ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. ఉద్యోగి జీతంలో (ప్రాథమిక జీతం + డియర్నెస్ అలవెన్స్) 12 శాతం ప్రతి నెలా EPF ఖాతాలో జమ అవుతుంది. అదే మొత్తాన్ని సంస్థ కూడా జమ చేస్తుంది. అయితే, యజమాని చెల్లించే 12 శాతం మొత్తం రెండు భాగాలుగా విభజించబడుతుంది. 3.67శాతం EPFలోకి, మిగతా 8.33శాతం EPSలోకి వెళ్తాయి.
EPF ఖాతా మీకు పదవీ విరమణ సమయంలో ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని అందిస్తుంది. ఈ డబ్బుపై ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లిస్తుంది. ప్రస్తుతం (2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరం) వడ్డీ రేటు 8.25శాతంగా ఉంది. ఈ వడ్డీ ఆదాయంపై పన్ను ఉండదు. అయితే కొన్ని నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ఉద్యోగులు ఉద్యోగం మారినప్పుడు లేదా సేవ ముగిసిన తర్వాత తమ EPF నిధులను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. కానీ దానికి కూడా EPFO నిర్దేశించిన నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది.
EPS అంటే ఏమిటి?
EPS (Employees’ Pension Scheme) అనేది ఉద్యోగి పదవీ విరమణ తర్వాత నెలవారీ ఆదాయాన్ని అందించే పథకం. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీనికి కేవలం యజమాని మాత్రమే చందా చెల్లిస్తాడు. ఉద్యోగి మాత్రం చెల్లించడు. యజమాని ఉద్యోగి జీతం (ప్రాథమిక + డియర్నెస్ అలవెన్స్)లోని 8.33శాతం మొత్తాన్ని EPSలో జమ చేస్తాడు.
ఉద్యోగి కనీసం 10 సంవత్సరాలు పనిచేసి, 58 సంవత్సరాల వయస్సు చేరుకున్న తర్వాత పెన్షన్కు అర్హత పొందుతాడు. పదవీ విరమణ తర్వాత అతనికి జీవితకాలం పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో, అతని నామినీ లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఆ పెన్షన్ను కొనసాగించవచ్చు. ఈ విధంగా EPS పథకం ఉద్యోగి కుటుంబానికి కూడా ఆర్థిక రక్షణను అందిస్తుంది.
EPF వర్సెస్ EPS ఏది ఉత్తమం?
ఇవి రెండూ వేర్వేరు ప్రయోజనాలు కలిగిన పథకాలు. మీరు పదవీ విరమణ సమయంలో ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని పొందాలని చూస్తే EPF మీకు సరైన ఎంపిక. కానీ మీరు రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని ఆశిస్తే EPS మీకు మరింత ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
చాలా మంది ఉద్యోగులు ఈ రెండు పథకాల ప్రయోజనాలను ఒకేసారి పొందుతారు. EPF మీ పొదుపులను పెంచుతే, EPS మీ భవిష్య ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. అందువల్ల, ఉద్యోగులు ఈ రెండు పథకాల గురించి స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండి, తమ సేవా కాలంలో వీటికి నిరంతరం చందాలు చెల్లించడం చాలా ముఖ్యం.
