/EPF vs PPF vs NPS vs SIP: దేనిలో అత్యుత్తమ రాబడి వస్తుంది?.. గుడ్డిగా పెట్టుబడి పెడితే మునిగిపోవడం ఖాయం..!!

EPF vs. PPF vs. NPS vs. SIP: మనదేశ జనాభాలో అధిక శాతం మంది ఉద్యోగాలు చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. వారు తమ నెలలవారీ ఆదాయం నుంచి కొంత డబ్బు ఆదా చేసి.. తమ కుటుంబ భవిష్యత్తుకోసం ఏదొక పెట్టుబడి సాధనంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా.. చాలా మందిలో ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. రాబడి పరంగా పెట్టుబడి ఎక్కడ అత్యంత లాభదాయకంగా, ఉత్తమంగా ఉంటుందని. అలాంటి వారి కోసం 4 ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ప్లాన్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒకటి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPF), 2వది పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF), 3వది నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ట్రస్ట్ (NPS), 4వది సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP). మీ జీతం, రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఆధారంగా ఇందులో ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు. ప్రతి స్కీముకు తన స్వంత ప్రయోజనాలు, లాభాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ నాలుగింటిలో ఏది బెస్ట్. ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
PPF ఎవరికి బెస్ట్?
దీర్ఘకాలం పాటు పన్ను రహితంగా పొదుపు చేయాలనుకునే సంప్రదాయ పెట్టుబడిదారులకు PPF బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇందులో చిన్న మొత్తాలను కూడా సులభంగా ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఈ స్కీము ప్రస్తుతం 7.1శాతం వడ్డీతో కూడిన రాబడిని అందిస్తుంది.
వార్షిక పెట్టుబడి: రూ. 1,50,000
కాల వ్యవధి (సంవత్సరాలలో): 30
వడ్డీ రేటు: 7.10శాతం
పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం: రూ. 45 లక్షలు
ఆర్జించిన వడ్డీ: రూ. 1.09 కోట్లు
మెచ్యూరిటీ విలువ: రూ. 1.54 కోట్లు
రిటైర్మెంట్ కోసం బెస్ట్ NPS ఏది?
ఎన్పిఎస్ ఈక్విటీ, డెట్ రెండింటిని అందిస్తుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో రిటైర్మెంట్ ఫండ్ నిర్మించుకునేందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. అంతేకాదు పాత పన్ను విధానం కింద అదనపు పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి: 10శాతం
ప్రస్తుత వయస్సు: 30 సంవత్సరాలు
పదవీ విరమణ వయస్సు: 60 సంవత్సరాలు
యాన్యుటీ కొనుగోలు శాతం: 40శాతం
యాన్యుటీ నుండి ఆశించిన రాబడి: 8శాతం
పెన్షన్ ఆస్తులు: రూ. 2,84,91,567
పెట్టుబడి మొత్తం: రూ. 45,00,000
ఏకమొత్తంగా విత్ డ్రా చేసుకుంటే: రూ. 1,70,94,940
వార్షిక చెల్లింపు విలువ: రూ. 1,13,96,627
నెలవారీ పింఛను మొత్తం: రూ. 56,000
EPF ఎవరికి బెస్ట్?
EPF అనేది భారతీయ ఉద్యోగుల కోసం ఒక తప్పనిసరి పదవీ విరమణ పొదుపు పథకం. దీనిని EPFO నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో ఉద్యోగి నెలవారీ మూల వేతనం ఆధారంగా, ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ 12శాతం చొప్పున వాటా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, ఇది 8.25శాతం రాబడిని అందిస్తుంది. నిర్దిష్ట సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసిన తర్వాత పన్ను రహితంగా మారుతుంది. ఈ పథకంలోని ఒక తెలివైన అంశం ఏమిటంటే, ఇది ఉద్యోగులు తమ వాటాలను పెంచుకోవడానికి కూడా అనుమతిస్తుంది. ఐచ్ఛిక పొదుపు పథకమైన వాలంటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (VPF) ద్వారా దీనిని చేయవచ్చు. ఇది ఉద్యోగులు తమ EPFకి తప్పనిసరి అయిన 12శాతం కంటే ఎక్కువ వాటా చెల్లించడానికి అనుమతిస్తుంది.
నెలవారీ మూల వేతనం: రూ. 50,000
వయస్సు: 30 సంవత్సరాలు
వార్షిక జీతం పెరుగుదల: 5శాతం
రాబడి: 8.25శాతం
60 ఏళ్ల వయస్సులో అంచనా వేయబడిన కార్పస్ విలువ: రూ. 2.6 కోట్లు
SIP ఎవరికి ఉత్తమమైనది?
దీర్ఘకాలంలో మార్కెట్తో ముడిపడిన బలమైన రాబడులను సంపాదించాలనుకునే, తక్కువ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లు (SIPలు) ఉత్తమమైనవి. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ప్రతి నెలా ఒక స్థిరమైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది అత్యంత క్రమబద్ధమైన మార్గం. అంతేకాకుండా, SIPలు చాలా సౌకర్యవంతమైనవి. మీరు మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని ఎప్పుడైనా పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు లేదా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయవచ్చు.
నెలవారీ పెట్టుబడి: రూ. 12,500
కాల వ్యవధి (సంవత్సరాలలో): 30
అంచనా వేయబడిన వార్షిక రాబడి: 12శాతం
పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం: రూ.45,00,000
మొత్తం అంచనా రాబడి: రూ. 4,21,24,013
అంచనా వేయబడిన మెచ్యూరిటీ మొత్తం: సుమారు రూ. 4.66 కోట్లు
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
