/ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితి రూ. 25వేలకు పెంపు..!!

EPF wage ceiling increase 2026: ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల భవిష్యత్ భద్రతను పెంచేందుకు ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ లో తప్పనిసరిగా చేరటానికి సంబంధించిన వేతన పరిమితిని రూ. 15,000 నుంచి రూ. 25,000 వేలకు పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. అయితే దీనికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం లభించిన తర్వాత అమల్లోకి వచ్చే తేదీని మోదీ ప్రభుత్వం ప్రకటించనుంది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తర్వాత, ఈ ప్రతిపాదన ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రివర్గం తుది ఆమోదం కోసం వేచి ఉంది. మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే, ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుంది. కొత్త ఈపీఎఫ్ జీతభత్యాల పరిమితిని 2027 ఏప్రిల్ 1 నాటికే అమలు చేయవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 15వేల వరకు బేసిక్ జీతం పొందే ఉద్యోగులు మాత్రమే ఈపీఎఫ్, ఈపీఎస్ స్కీముల్లో తప్పనిసరిగా చేరాల్సి ఉంది. కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తే రూ. 15వేల నుంచి రూ. 25వేల వరకు జీతం పొందే ఉద్యోగులు కూడా ఈ స్కీముల్లో చేరాల్సి ఉంటుంది. దీంతో మరింత మంది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు సేవింగ్స్, పెన్షన్ భద్రత అందే అవకాశం ఉంటుంది. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులకు భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఎక్కువగా సేవింగ్స్ జమ అవుతాయి. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక భరోసా పెరిగేందుకు ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇప్పటివరకు ఎక్కువ వేతనం పొందే ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ లో చేరడం తప్పనిసరి కాకపోవడంతో.. చాలా మంది ఈ ప్రయోజనానికి దూరంగా ఉంటున్నారు.
అలాగే కొత్త రూల్స్ వల్ల కంపెనీలపై అదనపు ఖర్చు కూడా భారీగా పెరగనుంది. ఎక్కువ మంది ఉద్యోగుల కోసం ఈపీఎఫ్ చందాలు చెల్లించాల్సి రావడంతో సంస్థలు తమ పేరోల్, ఉద్యోగుల వివరాల నిర్వహణలో మార్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రభుత్వానికి కూడా పెన్షన్ స్కీములో తన వాటా పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితిని చివరిసారిగా 2014లో రూ. 15వేలకు పెంచారు. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని రూ. 25వేలకు పెంచే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. ఈ మార్పుతో అసంఘటిత రంగంలోని మరింత మంది ఉద్యోగులకు సామాజిక భద్రత అందే ఛాన్స్ ఉంది.
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