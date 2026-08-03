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ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితి రూ. 25వేలకు పెంపు..!!

EPF wage ceiling increase 2026: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈపీఎఫ్ కింద వేతనపరిమితిని ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 15,000 నుంచి రూ. 25,000 పెంచే ప్రాతిపదనకు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.  ఈ పరిమితిని రూ. 30,000లకు పెంచాలని ప్రతిపాదించినప్పటికీ.. ప్రస్తుతానికి రూ. 25,000 ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:17 PM IST
ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితి రూ. 25వేలకు పెంపు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితి రూ. 25వేలకు పెంపు..!!
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