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ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. PF వేతన పరిమితిని రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం..!!

EPF Wage Ceiling: కేంద్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎఫ్ వేతన పరిమితి పెంపునకు కేంద్రం కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు 15వేలు ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ. 25వేలకు పెంచింది. బుధవారం జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో దీనికి ఆమోద ముద్ర వేసింది మోదీ సర్కార్. త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:06 PM IST
ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. PF వేతన పరిమితిని రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. PF వేతన పరిమితిని రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం..!!
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