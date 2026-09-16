/ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. PF వేతన పరిమితిని రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం..!!

EPF Wage Ceiling: కేంద్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎఫ్ వేతన పరిమితి పెంపునకు కేంద్రం కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు 15వేలు ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ. 25వేలకు పెంచింది. బుధవారం జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో దీనికి ఆమోద ముద్ర వేసింది మోదీ సర్కార్. త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది.
దేశ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును తేల్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) కింద తప్పనిసరిగా సభ్యత్వం పొందాల్సిన ఉద్యోగుల వేతన అర్హత పరిమితిని నెలకు రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు పెంచేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ ప్రతిపాదన మేరకు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు తొలిసారిగా EPFO పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఏర్పడింది. అంచనాల ప్రకారం సుమారు 51 లక్షల మంది కొత్త ఉద్యోగులు ఈ సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థలో భాగమవుతారు.
ఉద్యోగుల ఆదాయ స్థాయి, కనీస వేతనాల్లో జరిగిన మార్పులు, ఉద్యోగ రంగంలో ఏర్పడిన కొత్త పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ సవరణ చేపట్టినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. గతంలో 2014 సెప్టెంబర్లో వేతన పరిమితిని రూ.15 వేలకు పెంచిన తర్వాత దాదాపు 12 సంవత్సరాల పాటు ఎలాంటి మార్పులు జరగలేదు. ఈ కాలంలో వివిధ రంగాల్లో జీతాలు పెరగడం, అనేక రాష్ట్రాల్లో కనీస వేతనాలు కూడా గణనీయంగా పెరగడం వల్ల కొత్త పరిమితి అవసరమైందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అధికారిక ఉపాధి వ్యవస్థను మరింత విస్తరించాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్స్పెండిచర్ ఫైనాన్స్ కమిటీ చేసిన సూచనల ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి తీసుకువచ్చారు.
ఇప్పటివరకు ఉద్యోగంలో చేరే సమయంలో నెలకు రూ.15 వేలకుపైగా వేతనం పొందే వారు తప్పనిసరి EPFO సభ్యత్వానికి అర్హులు కారు. తాజా సవరణతో రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేల మధ్య వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగులు కూడా ఈ వ్యవస్థలో చేరే అవకాశాన్ని పొందనున్నారు.
ఈ సవరణతో EPF ద్వారా దీర్ఘకాలిక పొదుపులను నిర్మించుకోవడంతో పాటు, ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS) ద్వారా పదవీ విరమణ అనంతరం ఆదాయ భద్రతను పొందగలరు. అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (EDLI) పథకం ద్వారా జీవిత బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తుంది.
ఈ చర్య ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాకుండా పరిశ్రమలు, సంస్థలకు కూడా ఉపయోగకరంగా మారనుంది. ఉద్యోగుల భవిష్యత్ భద్రత పెరగడం వల్ల సంస్థల పట్ల వారి నిబద్ధత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులను ఎక్కువ కాలం సంస్థలో కొనసాగించడంలో ఇది దోహదపడుతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ నిర్ణయం అమలుతో ప్రభుత్వంపై అదనపు ఆర్థిక బాధ్యత కూడా పెరగనుంది. ప్రస్తుతం EPFO సంబంధిత పథకాల కోసం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వార్షిక సహాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఈ వ్యయ భారం వేల కోట్ల రూపాయలకు చేరే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రస్తుతం EPFO పరిధిలో లక్షలాది సంస్థలు నమోదు కాగా, కోట్ల సంఖ్యలో ఉద్యోగులు చురుకైన సభ్యులుగా కొనసాగుతున్నారు. ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం కింద కోట్లాది కుటుంబాలకు పదవీ విరమణ భద్రత లభిస్తుండగా, బీమా పథకాల ద్వారా అనేక మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాలు రక్షణ పొందుతున్నాయి.
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