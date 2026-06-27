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EPF Withdrawal New Rules: భవిష్య నిధిలో 25శాతం కనీస నిల్వ తప్పనిసరి.. ఉపసంహరణలపై EPFO కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!

EPF Withdrawal New Rules: దేశంలోని వ్యవస్థీకృత ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు మెరుగైన డిజిటల్ సేవలను అందించడానికి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ త్వరలో కొత్త పథకాలను అమల్లోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇక నుంచి వ్యక్తిగత పీఎఫ్ అకౌంట్లో 25శాతం కనీస నిల్వలను తప్పనిసరి చేయనుంది. విత్ డ్రా లిమిట్ సంఖ్యను పెంచనుంది. యూపీఐ ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడంతోపాటుగా ఆటోమేషన్ లో భాగంగా ఆమోదం లభిస్తే వెంటనే ఆ నగదును బ్యాంకు అకౌంట్లో జమ అయ్యేలా మార్పులు తీసుకువస్తోంది. ఈ మేరకు ఈపీఎఫ్ఓ కేంద్రీక్రుత ఐటీ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులను తీసుకువస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:27 AM IST
EPF Withdrawal New Rules: భవిష్య నిధిలో 25శాతం కనీస నిల్వ తప్పనిసరి.. ఉపసంహరణలపై EPFO కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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