English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • EPF Withdrawal Rules 2026: ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాలో భారీ మార్పులు..ఏడాదిలో ఎన్నిసార్లు చేయోచ్చు?!

EPF Withdrawal Rules 2026: ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాలో భారీ మార్పులు..ఏడాదిలో ఎన్నిసార్లు చేయోచ్చు?!

EPF Withdrawal Rules Reform: సాధారణంగా పీఎఫ్ (PF) డబ్బును రిటైర్మెంట్ తర్వాత అవసరాల కోసం దాచుకుంటాం. అయితే అత్యవసర సమయాల్లో ఆ డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి గతంలో కఠినమైన నిబంధనలు ఉండేవి. ఇప్పుడు EPFO తన నిబంధనలను సరళీకరించి, బ్యాంక్ నుండి నగదు తీసుకున్నంత సులభంగా పీఎఫ్ విత్‌డ్రాలను మార్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 14, 2026, 02:00 PM IST

Trending Photos

Today Horoscope: భోగి రోజున ఈ రాశులకు అదృష్టం బలంగా.. మీ రాశి లిస్ట్‌లో ఉందా? వెంటనే తెలుసుకోండి!
5
today horoscope january telugu
Today Horoscope: భోగి రోజున ఈ రాశులకు అదృష్టం బలంగా.. మీ రాశి లిస్ట్‌లో ఉందా? వెంటనే తెలుసుకోండి!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధర తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు..!
5
Airtel 84 days plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధర తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు..!
Gold Reserves: ఈ 4 జిల్లాల్లో బంగారు నిధి.. అక్కడికి వెళ్తే మీ పంట పండినట్లే..కావల్సినంత తవ్వుకోవచ్చు..!!
7
Gold Blocks in Rajasthan
Gold Reserves: ఈ 4 జిల్లాల్లో బంగారు నిధి.. అక్కడికి వెళ్తే మీ పంట పండినట్లే..కావల్సినంత తవ్వుకోవచ్చు..!!
Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!
5
Nagarjuna Akkineni
Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!
EPF Withdrawal Rules 2026: ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రాలో భారీ మార్పులు..ఏడాదిలో ఎన్నిసార్లు చేయోచ్చు?!

EPF Withdrawal Rules Reform: సాధారణంగా పీఎఫ్ (PF) డబ్బును రిటైర్మెంట్ తర్వాత అవసరాల కోసం దాచుకుంటాం. అయితే అత్యవసర సమయాల్లో ఆ డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి గతంలో కఠినమైన నిబంధనలు ఉండేవి. ఇప్పుడు EPFO తన నిబంధనలను సరళీకరించి, బ్యాంక్ నుండి నగదు తీసుకున్నంత సులభంగా పీఎఫ్ విత్‌డ్రాలను మార్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యమైన మార్పు
గతంలో పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకోవాలంటే కనీసం రెండు నుండి ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉండాలనే నిబంధన ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కేవలం 12 నెలల (ఒక సంవత్సరం) ఉద్యోగ కాలం పూర్తయితే చాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మీ నిధుల నుండి నగదు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

ఏఏ కారణాల కోసం విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు..
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం వివిధ అవసరాల కోసం నగదు తీసుకునే పరిమితులు ఇలా ఉన్నాయి.

అవసరం (Purpose) ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు (Frequency) గరిష్ట పరిమితి
అనారోగ్యం (Medical) ఏడాదికి 3 సార్లు 6 నెలల ప్రాథమిక వేతనం లేదా ఉద్యోగి వాటా మొత్తం
విద్య (Education) మొత్తం సర్వీసులో 10 సార్లు ఉద్యోగి వాటాలో 50% వరకు
వివాహం (Marriage) మొత్తం సర్వీసులో 5 సార్లు ఉద్యోగి వాటాలో 50% వరకు
ఇల్లు / స్థలం (Housing) మొత్తం సర్వీసులో 5 సార్లు నిబంధనల ప్రకారం (సుమారు 90% వరకు)
 
కారణం లేకుండా (Non-Para) ఏడాదికి 2 సార్లు ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే

75%, 100% విత్‌డ్రా ఎప్పుడు చేయవచ్చు?
ఉద్యోగం కోల్పోతే: మీరు ఉద్యోగం కోల్పోయిన నెల రోజుల్లోనే మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌లో 75 శాతం మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతాన్ని రిటైర్మెంట్ నిధి కోసం ఖాతాలో ఉంచడం మంచిది.

పూర్తి విత్‌డ్రా (100%): వరుసగా రెండు నెలల పాటు నిరుద్యోగిగా ఉంటే లేదా రిటైర్మెంట్ సమయంలో పూర్తి నగదును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

చక్రవడ్డీ నష్టం
అయితే పీఎఫ్ సంస్థ గణాంకాల ప్రకారం.. 75% ఖాతాల్లో రూ.50,000 కంటే తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉంటోంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులు 8.25% చక్రవడ్డీ (Compounding) ప్రయోజనాన్ని కోల్పోతున్నారు. పీఎఫ్ డబ్బును చిన్న చిన్న అవసరాలకు తీయడం వల్ల వృద్ధాప్య పింఛను, దీర్ఘకాలిక పొదుపుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

విత్‌డ్రా చేయడం ఎలా?
మీరు ఇప్పుడు పీఎఫ్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. UAN పోర్టల్ లేదా UMANG యాప్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మీ ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా, పాన్ కార్డ్ UAN కు లింక్ అయి ఉండాలి.

Also Read: ICC T20 World Cup: అమెరికాకు భారత్ షాక్..పాకిస్థాన్ పౌరులు భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టడానికి వీలులేదు!

Also Read: School Holiday: స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటన..ఎట్టకేలకు ఆరోజు హాలీడే ఇచ్చిన ప్రభుత్వం..పండగ చేసుకోండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

EPFO New RulesEPF Withdrawal Rules 2026EPF Withdrawal Rules 2025PF AccountEPF Withdrawal Rules Reform

Trending News