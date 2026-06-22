/EPF Withdrawal: ఉద్యోగులు ఈ తప్పు అస్సలు చేయకండి..చిన్న వయసులోనే EPF మనీ డ్రా చేస్తే.. రిటైర్మెంట్ లైఫ్ రోడ్డున పడాల్సిందే?

EPF Withdrawal Rules: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి చిన్న వయస్సులో డబ్బు విత్ డ్రా చేసినట్లయితే రిటైర్మెంట్ నాటికి భారీ మొత్తంలో నష్టపోవాల్సి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే మీకు 28ఏళ్ల వయస్సు ఉందనుకుంటే.. మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి 1 లక్ష విత్ డ్రా చేసుకుంటే 60ఏళ్ల వయస్సు వచ్చేసరికి దాదాపు రూ. 11.78 లక్షల వరకు నష్టపోతారు. కాంపౌండింగ్ వడ్డీ బెనిఫిట్స్ మీరు కోల్పోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి.
రూ.1 లక్ష విత్డ్రాయల్ వల్ల రూ. 11.78 లక్షలు ఎలా నష్టపోతారు?
EPFO ప్రస్తుతం PF కంట్రిబ్యూషన్లపై 8.25శాతం అద్భుతమైన వార్షిక వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. 1లక్ష రూపాయల విత్డ్రాయల్ మీ చివరి కార్పస్ను ఎలా తగ్గిస్తుందో ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఒక ఉద్యోగి 23 ఏళ్ల వయసులో ఉద్యోగంలో చేరి... 58 ఏళ్ల వయసు వరకు EPFకి చెల్లింపులు చేశాడని అనుకుందాం. అతను మొదటి 10 సంవత్సరాలు నెలకు రూ. 5,000, ఆ తర్వాతి 10 సంవత్సరాలు నెలకు రూ. 10,000, ఆపై 10 సంవత్సరాలు నెలకు రూ. 20,000, చివరి 5 సంవత్సరాలు నెలకు రూ. 25,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడతాడు. అతను తన 35 ఏళ్ల ఉద్యోగ జీవితంలో ఒక్క రూపాయి కూడా విత్డ్రా చేయకపోతే.. పదవీ విరమణ నాటికి అతని మొత్తం ఫండ్ సుమారుగా రూ. 2.11 కోట్లు అవుతుంది.
కానీ అతను మధ్యలోనే విత్ డ్రా చేస్తే..?
రూ. 1 లక్ష విత్ డ్రా చేస్తే.. అతను 28 ఏళ్ల వయస్సులో కేవలం రూ. 1 లక్ష మాత్రమే విత్ డ్రా చేస్తే.. పదవీ విరమణ సమయంలో అతని తుది నిధి సుమారు రూ. 11.78 లక్షల మేర తగ్గుతుంది.
రూ. 5 లక్షల ఉపసంహరణ: అతను ఒక పెద్ద ఖర్చు కోసం రూ. 5 లక్షలు ఉపసంహరించుకుంటే, పదవీ విరమణ సమయంలో అతని మొత్తం కార్పస్ సుమారు రూ. 60 లక్షల మేర తగ్గుతుంది.
ఆర్థిక నిపుణుల సలహా:
పీఎఫ్ను పొదుపు ఖాతాగా పొరపాటు పడకండని చెబుతున్నారు. లైఫ్ స్టైల్ ఖర్చులు పెరిగిన వెంటనే విత్ డ్రా చేసే సాధారణ పొదుపు ఖాతా లేదా పిగ్గీ బ్యాంక్ లాంటిది ఈపీఎఫ్ కాదని నిపుణులు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. సులభంగా చెప్పాలంటే.. 28 ఏళ్ల వయస్సులో విత్డ్రా చేసిన ప్రతి రూ. 1, పదవీ విరమణ సమయంలో రూ. 12కి సమానం అవుతుందని చెబుతున్నారు.
అందుకే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో లేదా తీవ్రమైన పరిస్థితి ఎదురైతే తప్ప, మీ పీఎఫ్ నిధులను అస్సలు ముట్టుకోవద్దు. మీ వృద్ధాప్యం సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి, స్వల్పకాలిక అవసరాల కోసం ఒక ప్రత్యేక అత్యవసర నిధిని నిర్వహించండని ఆర్థిక నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook