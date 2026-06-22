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EPF Withdrawal: ఉద్యోగులు ఈ తప్పు అస్సలు చేయకండి..చిన్న వయసులోనే EPF మనీ డ్రా చేస్తే.. రిటైర్మెంట్ లైఫ్ రోడ్డున పడాల్సిందే?

EPF Withdrawal Rules: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు ఈ వార్త మీకోసమే. చిన్న వయస్సులోనే అంటే 28ఏళ్లలోనే మీ పీఎఫ్ నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేస్తున్నారా. అయితే మీరు చేసే ఈ చిన్న తప్పుతో రిటైర్మెంట్ నాటికి భారీగా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. దాదాపు రూ. 11.78 లక్షల వరకు కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం కోల్పోవడమే ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. అందుకే స్వల్పకాలిక అవసరాలకు పీఎఫ్ జోలికి వెళ్లకూడదని నిపుణులు కూడా సూచిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:25 AM IST
EPF Withdrawal: ఉద్యోగులు ఈ తప్పు అస్సలు చేయకండి..చిన్న వయసులోనే EPF మనీ డ్రా చేస్తే.. రిటైర్మెంట్ లైఫ్ రోడ్డున పడాల్సిందే?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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