  • EPFO New Guidelines: EPFO ​​కొత్త గైడ్‌లైన్స్ జారీ.. లోపాలు సరిదిద్దడానికి గోల్డెన్ ఛాన్స్..!

EPFO ​​Issues New Guidelines Opportunity to Rectify Errors in EPS Contribution: ఈపీఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్లలో లోపాలను సరిచేయడానికి EPFO ​​కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. తప్పు లేదా అసంపూర్ణ పెన్షన్ కాంట్రిబ్యూషన్ల కేసులకు ఇప్పుడు స్పష్టమైన ప్రక్రియ వర్తిస్తుంది. ఇది ఉద్యోగి పెన్షన్ క్లెయిమ్ రికార్డుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని క్లియర్ చేస్తుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 23, 2025, 11:03 AM IST

EPFO New Guidelines: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఈపీఎఫ్ఓ. ఈపీఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్లలో ఉన్న తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ తాజాగా కొత్త గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది. తప్పుగా లేదా అసంపూర్ణంగా జమ అయిన పెన్షన్ విరాళాల కారణంగా ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తగ్గించడం, పెన్షన్ క్లెయిమ్‌లను సులభతరం చేయడం ఈ మార్గదర్శకాల ప్రధాన లక్ష్యంగా EPFO పేర్కొంది.

ఇప్పటివరకు అనేక సందర్భాల్లో పెన్షన్‌కు అర్హత లేని ఉద్యోగుల పేర్లపై EPS కాంట్రిబ్యూషన్లు జమ కావడం.. అలాగే అర్హత ఉన్న ఉద్యోగులకు సంబంధించిన విరాళాలు జమ కాకపోవడం వంటి లోపాలు చోటుచేసుకున్నాయని EPFO గుర్తించింది. ఈ కారణంగా పెన్షన్ సేవా కాలం లెక్కింపు.. క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్.. తుది పరిష్కారాల్లో తీవ్ర జాప్యాలతోపాటు అయోమయం ఏర్పడింది. ఈ కేసులను వివిధ ఫీల్డ్ ఆఫీసులు వేర్వేరు విధానాల్లో నిర్వహించడంతో సమస్య మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు ఒకే విధమైన, స్పష్టమైన ప్రక్రియ అవసరమని EPFO భావించి ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలను ప్రవేశపెట్టింది.

పెన్షన్‌కు అర్హత లేని ఉద్యోగుల విషయంలో... తప్పుగా EPS కు జమ చేసిన మొత్తాన్ని EPFO తిరిగి లెక్కిస్తుంది. ఆ మొత్తానికి సంబంధిత కాలానికి వర్తించే వడ్డీని కూడా జోడిస్తుంది. మినహాయింపు లేని సంస్థలలో, ఈ మొత్తం పెన్షన్ ఖాతా నుంచి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాకు ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతుంది. అలాగే, ఉద్యోగి రికార్డులో నమోదైన తప్పుడు పెన్షన్ సర్వీస్ కాలాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తారు. మినహాయింపు పొందిన సంస్థల విషయంలో.. ఈ మొత్తాన్ని వడ్డీతో కలిసి సంబంధిత PF ట్రస్ట్‌కు బదిలీ చేసి.. ఉద్యోగి పెన్షన్ సర్వీసును రద్దు చేస్తారు.

Also Read: 8th Pay Commission: కొత్త పే స్కేల్‌పై రచ్చ.. ఆందోళనలో ఉద్యోగులు.. అసలు ఈ వివాదమేంటి? ఎంప్లాయిస్‌ డిమాండ్ ఏంటి..?

అదే సమయంలో.. పెన్షన్‌కు అర్హత ఉన్నప్పటికీ తప్పుగా EPS నుంచి మినహాయించిన ఉద్యోగుల విషయంలో కూడా స్పష్టమైన విధానాన్ని EPFO ఖరారు చేసింది. అలాంటి ఉద్యోగులకు బకాయిలుగా ఉన్న EPS కాంట్రిబ్యూషన్లను వడ్డీతో సహా లెక్కించి, మినహాయింపు లేని సంస్థలైతే PF ఖాతా నుంచి పెన్షన్ ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు. ఉద్యోగి పెన్షన్ సేవా కాలం, అవసరమైతే నాన్-కంట్రిబ్యూటరీ కాలాన్ని కూడా రికార్డుల్లో చేర్చుతారు. మినహాయింపు పొందిన సంస్థలలో అయితే సంబంధిత PF ట్రస్ట్ ఈ మొత్తాన్ని EPFOకి బదిలీ చేస్తుంది.

ఖచ్చితమైన అకౌంటింగ్ కోసం అవసరమైన చోట నిధుల భౌతిక బదిలీలు తప్పనిసరిగా జరుగుతాయని EPFO స్పష్టం చేసింది. ఈ మార్గదర్శకాలు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ఫీల్డ్ ఆఫీసుల్లో ఒకే విధంగా అమలు అవుతాయని.. దీని వల్ల ఉద్యోగుల పెన్షన్ హక్కులు మరింత భద్రమవుతాయని తెలిపింది. మొత్తంగా.. ఈ నిర్ణయం వల్ల భవిష్యత్తులో EPS లోపాల కారణంగా తలెత్తే పెన్షన్ సమస్యలు తగ్గి, ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్పష్టమైన పెన్షన్ రికార్డులు లభిస్తాయని EPFO చెబుతోంది.

Also Read: EPS Pension: రూ. 1000 నుంచి రూ. 7500కు పెన్షన్ పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక అప్‌డేట్..!!

 

 

