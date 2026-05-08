/EPFO 3.0 Big update: PF చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ATM, UPI ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా ఆ రోజు నుంచే..!!

EPFO 3.0 Big update: ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్. ఏటీఎం ద్వారా అలాగే యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకునే రోజులు త్వరలోనే రాబోతున్నాయి. మే నెల చివరి వరకు ఈ కొత్త విధానం అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన విషయాలను ఉటంకిస్తూ ఈటీనౌ పేర్కొంది. పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకునేవారికి ఈ మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని.. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో వేగంగా చేతికి డబ్బులు అందుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
పీఎఫ్ సేవలను మరింత సులభంగా, పారదర్శకంగా, వేగంగా అందించడంలో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యాధునిక డిజిటల్ వ్యవస్థ ఈపీఎఫ్ఓ 3.0ను గత ఏడాది లాంచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీని కింద ఇప్పటికే ఖాతాదారులు మెరుగైన సేవలను పొందుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికోసం కొత్త యాప్ కూడా తీసుకువస్తోంది.
EPFO 3.0 అంటే ఏంటి? దీనివల్ల కలిగే లాభాలు:
పీఎఫ్ సేవలను మరింత పారదర్శకంగా, వేగంగా అందించడమే లక్ష్యంగా గతేడాది ఈ అత్యాధునిక వ్యవస్థను లాంచ్ చేశారు.
ఆటోమేటిక్ సెటిల్మెంట్: గతంలో రూ. 1 లక్ష వరకు ఉన్న ఆటోమేటిక్ క్లెయిమ్ పరిమితిని ఏకంగా రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. అంటే ఈ మొత్తం వరకు విత్డ్రా చేస్తే మానవ ప్రమేయం లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే వేగంగా సెటిల్ అవుతుంది.
సరళీకరణ: గతంలో ఉన్న 13 రకాల విత్డ్రాయల్ విభాగాలను కేవలం 3 విభాగాలకు తగ్గించారు. దీనివల్ల అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చాలా సులభం అవుతుంది.
కొత్త యాప్: దీని కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన మొబైల్ యాప్ను కూడా ఈపీఎఫ్ఓ సిద్ధం చేస్తోంది.
ATM, UPI ద్వారా విత్డ్రా ఎలా జరుగుతుంది?
చాలామందికి ఉన్న సందేహం.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఏటీఎం నుంచి ఎలా వస్తాయని? దీనిపై రెండు రకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి:
ప్రత్యేక కార్డులు: పీఎఫ్ చందాదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా డెడికేటెడ్ ఏటీఎం కార్డులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.
డైరెక్ట్ లింక్: మీ బ్యాంక్ ఖాతా, UAN నంబర్తో అనుసంధానమై ఉంటే, మీ సాధారణ డెబిట్ కార్డుతోనే పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసుకునేలా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేయవచ్చు.
విత్డ్రా పరిమితి ఎంత?
ఏటీఎం లేదా యూపీఐ ద్వారా మీకు నచ్చినంత డబ్బు తీసుకోవడానికి వీలుండదు. దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో గరిష్ఠంగా 50 శాతం లేదా 75 శాతం వరకు మాత్రమే ఈ పద్ధతిలో విత్డ్రా చేసుకునేలా నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రికార్డు స్థాయిలో క్లెయిమ్స్ సెటిల్మెంట్
ప్రస్తుతం పీఎఫ్ విత్డ్రాయల్స్ సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. కేంద్ర మంత్రి మన్సఖ్ మాండవీయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏకంగా 8.31 కోట్ల క్లెయిమ్స్ను ప్రభుత్వం సెటిల్ చేసింది. అంతకుముందు ఏడాది ఇది 6.01 కోట్లుగా మాత్రమే ఉంది. ఈ రద్దీని తట్టుకోవడానికి మరియు చందాదారులకు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని తప్పించడానికే ఈ డిజిటల్ విత్డ్రాయల్ విధానం తీసుకువస్తున్నారు.
యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ మనీ అందుబాటులోకి వస్తే.. డాక్యుమెంట్ల సమర్పణ, ఆఫీసుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు వంటి ఇబ్బందులు తప్పుతాయి. మే నెలలో ఈ సేవలు ప్రారంభమైతే, ఉద్యోగుల ఆర్థిక అవసరాలకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఒక మినీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లా ఉపయోగపడుతుంది.
