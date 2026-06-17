EPFO 3.0: ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తన లక్షలాది మంది సభ్యుల కోసం ఒక ప్రధాన డిజిటల్ సర్వీసును ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ఢమవుతోంది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ విత్ డ్రా ప్రక్రియ పూర్తిగా అప్ డేట్ చేస్తోంది. ఇది పీఎఫ్ నిధులు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే తీసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది.
అయితే కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పీఎఫ్ ఖాతాదారులు యూపీఐ లేదా ఏటీఎంల ద్వారా తమ పీఎఫ్ నిధులను సులభంగా పొందగలుతారు. ప్రస్తుతం పీఎఫ్ విత్ డ్రాయల్స్ కోసం ఆన్ లైన్ క్లెయిమ్స్ అవసరం ఉంటుంది. నిధులు అకౌంట్లో జమ అయ్యేందుకు చాలా రోజుల సమయం పట్టవచ్చు. అయితే ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ఈ ప్రక్రియను రియల్ టైమ్ కు మరింత దగ్గరగా తీసుకురావాలన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. EPFO తన వ్యవస్థలను కోర్ బ్యాంకింగ్ వంటి సాంకేతికతలతో అనుసంధానించడానికి కృషి చేస్తోంది. దీనివల్ల PF ఖాతాలు, డిజిటల్ చెల్లింపు ప్లాట్ఫారమ్ల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం సాధ్యమవుతుంది. అవసరమైతే ఉద్యోగులు UPI ద్వారా నిధులను ఇతర అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ATMల ద్వారా డబ్బు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
EPFO 3.O ప్రారంభ తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు. అయితే.. అధికారిక ధృవీకరణ ప్రకారం, EPFO ఇప్పుడు కొత్త వ్యవస్థ టెస్టును పూర్తి చేసింది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 అమలుపై తొందరలోనే ఒక ప్రకటన చేస్తుందని కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా తెలిపారు. అయితే, దీని ప్రారంభానికి సంబంధించి అధికారిక తేదీ లేదా నెల ఇంకా ప్రకటించలేదు.
EPFO 3.0 అత్యంత ముఖ్యమైన ఫీచర్లలో ఒకటి ఏంటంటే.. ఇది UPI లేదా ATM-ఆధారిత ఛానెళ్ల ద్వారా PF నిధులను నేరుగా ఆధార్-అనుసంధానిత, బ్యాంక్-సీడెడ్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది కాగితాల పనిని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు నిధుల జాప్యాలను నివారిస్తుంది. మొత్తం పారదర్శకతను పెంచి, ఉపసంహరణ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది.
ప్రతిపాదిత ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం, అర్హులైన చందాదారులు తమ EPF బ్యాలెన్స్లో 50శాతం నుండి 75శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ వ్యవస్థ ప్రారంభమైనప్పుడు కొన్ని షరతులు కూడా పెట్టనుంది. రాబోయే మార్పులు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత, కొద్ది రోజుల్లోనే అనేక క్లెయిమ్లు ప్రాసెస్ చేస్తుందని EPFO విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది.
పదవీ విరమణ తర్వాత మొత్తం PF బ్యాలెన్స్ను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
మీరు వరుసగా 2 నెలల పాటు నిరుద్యోగిగా ఉంటే 100శాతం ఉపసంహరణ సౌకర్యం లభిస్తుంది
ఒక ఉద్యోగి వివాహం కోసం తన వాటాలో 50శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
ఉన్నత విద్య కోసం 50శాతంవరకు ఉపసంహరణ కూడా సాధ్యమవుతుంది.
అత్యవసర పరిస్థితిలో ఈపీఎఫ్ఓ రూల్స్ ప్రకారం మొత్తాన్ని లేదా అవసరాన్ని బట్టి డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
సర్వీస్ కాలం జీతం ఆధారంగా నిర్ణయించిన పరిమితి వరకు ఇల్లు కొనుగోలు లేదా నిర్మాణం కోసం డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
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