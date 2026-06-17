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EPFO 3.0: PF ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ATM, UPI ద్వారా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా.. లాంచ్ డేట్ ఖరారైందా?

EPFO 3.0 టెస్టింగ్ పూర్తి అయ్యింది. ఇప్పుడు పీఎఫ్ సభ్యులు యూపీఐ లేదా ఏటీఎంల ద్వారా పీఎఫ్ నిధులను సులభంగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే యూపీఐ, ఏటీఎం ద్వారా నిధులు ఎప్పుటి నుంచి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు  అన్నదే ఖాతాదారుల్లో నెలకున్న ప్రశ్న ఇది. లక్షలాది మంది ఖాతాదారులు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో దీనిపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్ డేట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:11 AM IST
EPFO 3.0: PF ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ATM, UPI ద్వారా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా.. లాంచ్ డేట్ ఖరారైందా?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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PF ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ATM, UPI ద్వారా పీఎఫ్ విత్‌డ్రా.. లాంచ్ డేట్ ఖరారైందా?
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