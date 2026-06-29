EPFO 3.0: ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్.. దేశంలోని లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల కోసం ఒక డిజిటల్ అప్ డేట్ ను తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే ప్రక్రియను గతంలో కంటే మరింత ఈజీగా వేగవంతంగా మారేలా చేస్తుంది. ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగులు యూపీఐ తోపాటు ప్రత్యేక ఏటీఎం సౌకర్యల ద్వారా తమ పీఎఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఇన్నాళ్లూ సుదీర్ఘమైన కాగితపు పనులు, క్లెయిమ్ స్టేటస్ పదే పదే చెక్ చేసుకోవడం, చాలా రోజుల పాటు ఎదురుచూడటం వంటి ఇబ్బందులు చాలా వరకు తొలగిపోనున్నాయి.
EPFO 3.0 అంటే ఏమిటి?
EPFO 3.0 అనేది ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. పీఎఫ్ సంబంధిత సేవలన్నింటినీ పూర్తిగా ఆన్లైన్లో, వేగంగా సులభంగా అందించడమే ఈ డిజిటల్ ఫ్లాట్ ఫామ్ లక్ష్యమని చెప్పాలి. ప్రభుత్వం కొంతకాలంగా EPFO డిజిటల్ సేవలను అప్ డేట్ చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది. ఈ చొరవకు మద్దతుగా ఈ కొత్త ప్లాట్ఫామ్ను అభివృద్ధి చేశారు. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా కొత్త వ్యవస్థ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయిందని, త్వరలో దీనిని ప్రారంభించనున్నట్లు ఇప్పటికే తెలిపారు. అయితే, అధికారిక ప్రారంభ తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు.
UPI, ATM నుండి డబ్బును ఎలా విత్డ్రా చేయాలి?
కొత్త వ్యవస్థ అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత, అర్హులైన PF సభ్యులు తమ నమోదిత బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానించిన UPI ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా తమ PF నిధులను ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు.. EPFO ఒక ప్రత్యేక ATM కార్డును జారీ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ కార్డు నేరుగా PF ఖాతాకు అనుసంధానించి ఉంటుంది. అవసరమైతే ATM నుండి డబ్బు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
మీరు దీన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగించగలరు?
ఈ సౌకర్యం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు, గృహ అవసరాలు లేదా ఇతర ఆమోదిత కారణాల కోసం క్లెయిమ్లు ఆమోదం పొందడానికి ఉద్యోగులు రోజుల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. EPFO 3.0 మరో ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఉద్యోగులు తమకు నచ్చిన UPI యాప్లోనే నేరుగా తమ PF ఖాతా బ్యాలెన్స్ను చూసుకోగలరు. దీనివల్ల వేర్వేరు పోర్టల్లలోకి లాగిన్ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గి, మొత్తం ప్రక్రియ మునుపటి కంటే చాలా సులభతరం అవుతుంది.
ఎంత మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు?
అర్హులైన సభ్యులు తమ మొత్తం పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో 75శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. పదవీ విరమణ సమయంలో ఉద్యోగులకు తగినంత పొదుపు ఉండేలా చూసేందుకు, కనీసం 25శాతం ఖాతాలోనే ఉంచుతారు. అయితే, అర్హత, విత్డ్రా కారణాలకు సంబంధించిన ప్రస్తుత నిబంధనలు అమలులో ఉంటాయి. అంటే ఏ సమయంలోనైనా ప్రతి సభ్యుడు తమ మొత్తం బ్యాలెన్స్ను విత్డ్రా చేసుకోలేరు.
ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితి కూడా పెరిగింది:
క్లెయిమ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి, EPFO ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితిలో కూడా ఒక ముఖ్యమైన మార్పును చేసింది. గతంలో రూ. 1 లక్ష వరకు ఉన్న క్లెయిమ్లు మానవ ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా పరిష్కరం అయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ పరిమితిని రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. దీనివల్ల లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల క్లెయిమ్లు గతంలో కంటే చాలా వేగంగా పరిష్కరం అవుతున్నాయి.
ఈ సౌకర్యం ఎవరికి లభిస్తుంది?
EPFO 3.0 డిజిటల్ సర్వీసులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, కొన్ని అవసరాలు తప్పనిసరిగా నెరవేర్చాలి. మొదటిగా ఉద్యోగి UAN యాక్టివ్గా ఉండి.. ఆధార్కు లింక్ చేసి ఉండాలి. అదనంగా.. PF ఖాతాలో PAN అప్డేట్ చేసి ఉండాలి. బ్యాంక్ ఖాతా సరైన IFSCతో EPFO రికార్డులలో నమోదు చేసి ఉండాలి. OTP ద్వారా గుర్తింపును ధృవీకరించడానికి వీలుగా మొబైల్ నంబర్ ఖాతాకు లింక్ చేసి ఉండాలి.
ఈ కొత్త వ్యవస్థను మరింత భద్రతను పెంచుతూ.. EPFO ఫేస్ అథంటికేషన్ సాంకేతికతను ఉపయోగించనుంది. ఉద్యోగులు UMANG యాప్ ద్వారా తమ ఫేస్ ఐడెంటికేషన్ చేసుకోగలుగుతారు. దీనివల్ల మోసపూరిత క్లెయిమ్లు, గుర్తింపు మోసాలు భారీగా తగ్గుతాయని ఈపీఎఫ్ఓ పేర్కొంది.
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