Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /EPFO 3.0: ఇక ATMకెళ్లి పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు.. EPFO 3.0 లాంచ్ డేట్, విత్‌డ్రాయల్ లిమిట్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

EPFO 3.0: ఇక ATMకెళ్లి పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు.. EPFO 3.0 లాంచ్ డేట్, విత్‌డ్రాయల్ లిమిట్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

EPFO 3.0:  యూపీఐ, ఏటీఎంల ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బు విత్ డ్రాయల్స్ చేసుకునే అవకాశం గురించి చాలా కాలంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ ఫీచర్ ను త్వరలోనే అమలు చేయనున్నట్లు కార్మిక మంత్రి కూడా స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన టెస్టింగ్ కూడా పూర్తయ్యింది. మరి ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 లాంచింగ్ డేట్ ఎప్పుడు.. విత్ డ్రాయల్ లిమిట్ ఎంత పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:05 AM IST
EPFO 3.0: ఇక ATMకెళ్లి పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు.. EPFO 3.0 లాంచ్ డేట్, విత్‌డ్రాయల్ లిమిట్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇక ATMకెళ్లి పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు.. EPFO 3.0 లాంచ్ డేట్, విత్‌డ్రాయల్ లిమిట్
EPFO 3.01 min ago
2
ap rains4 min ago
3
Pension News19 min ago
4
Hyderabad Rains25 min ago
5
Senior Citizen Savings39 min ago