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EPFO 3.0 UPI-ATM: PF ఖాతాదారులు ATM నుండి ఎంత డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు? అర్హులు ఎవరు?

EPFO 3.0 UPI-ATM: అర్హత ప్రమాణాలను బట్టి యూపీఐ లేదా ఏటీఎం ద్వారా తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ లో 75శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ కొత్త సదుపాయంతో అందుబాటులో ఉన్న ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ లో 75శాతం వరకు నేరుగా కస్టమర్ లింక్ చేసిన బ్యాంక్ అకౌంట్ కు వెంటనే ట్రాన్స్ ఫర్ చేయవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:42 AM IST
EPFO 3.0 UPI-ATM: PF ఖాతాదారులు ATM నుండి ఎంత డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు? అర్హులు ఎవరు?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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PF ఖాతాదారులు ATM నుండి ఎంత డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు? అర్హులు ఎవరు?
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