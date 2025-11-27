English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO Latest Update: పీఎఫ్ చందాదారులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఆ సర్వీస్ ప్రారంభించడంపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..!!

EPFO 3.0: EPF చందాదారులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న EPFO 3.0 వ్యవస్థ త్వరలోనే పూర్తిగా మారబోతుంది. ఈ కొత్త సిస్టమ్ ప్రారంభమైతే ఈపీఎఫ్ చందాదారులు ఎలాంటి ఫారమ్‌లు పూరించకుండా, పత్రాలు సమర్పించకుండా, ATM లేదా UPI ద్వారా 24/7 PF విత్ డ్రా  చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం PF విత్ డ్రా  ప్రక్రియలో ఫారమ్‌లు పూరించడం, పత్రాలను జత చేయడం, ఆమోదం కోసం రోజులు ఎదురు చూడడం వంటి చాలానే దశలు ఉన్నాయి. అందుకే ఉద్యోగులంతా ఈ ఆధునిక వ్యవస్థ త్వరగా అమలులోకి రావాలని ఆశిస్తున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:17 AM IST

అయితే ATM లేదా UPI ద్వారా PF ఉపసంహరణ సేవ ఇప్పటికీ ప్రారంభం కాలేదు. ఇది మొదట జూన్ 2025లో ప్రారంభమవుతుందని భావించినప్పటికీ , సాంకేతిక సమస్యలు, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఆలస్యం కారణంగా వాయిదా పడింది. EPFO ప్రస్తుతం కొత్త ప్రారంభ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అక్టోబర్‌లో జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో కూడా ఈ ఫీచరు ప్రారంభంపై నిర్ణయం తీసుకోలేదు. అయితే ఒక ముఖ్యమైన మార్పు మాత్రం తీసుకువచ్చింది.  పాక్షిక PF విత్ డ్రా  నిబంధనలను సరళీకరించే అవకాశం కల్పించింది. ముందుగా 13 వేర్వేరు నియమాలు ఉండగా, ఇప్పుడు వాటిని కేవలం 3 వర్గాలుగా మార్చారు:

*అత్యవసర అవసరాలు : అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం

*గృహ అవసరాలు : ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులు

*ప్రత్యేక పరిస్థితులు

పిల్లల ఉన్నత విద్య కోసం పీఎప్ విత్ డ్రా లిమిట్ 10 రెట్లు, వివాహం కోసం 5 రెట్లు పెంచారు. ముందుగా ఈ రెండు అవసరాల కోసం మొత్తం మూడు‌సార్లకే పరిమితం ఉండేది. ఇకపై ఏ పాక్షిక ఉపసంహరణకైనా కనీసం 12 నెలల ఉద్యోగ సేవ తప్పనిసరిగా అవుతుంది. అలాగే రిటైర్మెంట్ నిధి భద్రంగా ఉండేందుకు ప్రతి సభ్యుడు తన PF ఖాతాలో కనీసం 25శాతం బ్యాలెన్స్ ఉంచాలి. దీని ద్వారా 8.25శాతం వడ్డీ కూడా కొనసాగుతుంది.

కొత్త సిస్టమ్ పూర్తిగా డాక్యుమెంట్-ఫ్రీ, ఆటోమేటెడ్ రూపంలో పనిచేయబోతుంది. ముందస్తు తుది పరిష్కారం (Advance Final Settlement) పెన్షన్ విత్ డ్రా  గడువులను కూడా పొడిగించడం వల్ల సభ్యులు మరింత సౌలభ్యం పొందుతారు.

Also Read: Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?   

ATM,  UPI విత్ డ్రా వ్యవస్థ ఎలా పనిచేయవచ్చు?

*ఖచ్చితమైన టెక్నికల్ వివరాలు ఇంకా ప్రకటించకపోయినా, ఈ విధంగా పని చేసే అవకాశముంది:

*PF ఖాతా నేరుగా UPI ప్లాట్‌ఫారమ్,  ATM నెట్‌వర్క్‌లకు లింక్ అవుతుంది.

*సభ్యులు తమ PF నుంచి డబ్బు తీసుకోవడానికి PIN, ఆధార్ OTP లేదా ఇతర భద్రతా ధృవీకరణను ఉపయోగిస్తారు.

*రోజుకు ఎన్నిసార్లు పీఎఫ్ విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చనేది నిర్ణయిస్తారు. 

*ఈ సేవ ప్రారంభమైతే ఉద్యోగులు ఎటువంటి ఫార్మాలిటీలను పూర్తి చేయకుండా క్షణాల్లోనే PF మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ పొందుతారు. ఇది డిజిటల్ ఇండియా లక్ష్యాల దిశగా EPFO తీసుకునే అత్యంత ప్రధాన అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

Also Read: Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!  

EPFO 3.0 వల్ల ఇంకేం మారబోతోంది?

*PF స్టేటస్  రియల్‌టైమ్ ట్రాకింగ్

*వెంటనే PF బ్యాలెన్స్ చెక్

*KYC అప్‌డేట్ సులభతరం

*తప్పుల సరిదిద్దడం ఆన్‌లైన్‌లోనే పూర్తి చేయడం

*క్లెయిమ్‌లను వేగంగా ప్రాసెస్ చేయడం

EPFO 3.0 పూర్తిగా ఆన్‌లైన్, పారదర్శకతతో కూడిన, వేగవంతమైన PF సేవలను అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా రూపకల్పన చేస్తోంది ప్రభుత్వం. 

 

EPFO 3.0EPFO 3.0 rollout datePF withdrawal via ATMPF withdrawal via UPIEPF Withdrawal Rules

