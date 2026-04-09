EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. ఈ రెండు తేదీలు లేకపోతే మీ పెన్షన్, వడ్డీ కట్.. వెంటనే ఇలా చెక్ చేసుకోండి.!

EPFO Alert:  పీఎఫ్ ఖాతాదారులు తమ జాయినింగ్, ఎగ్జిట్ తేదీలను తప్పనిసరిగా అప్‌డేట్ చేయాలని EPFO హెచ్చరించింది. ఈ వివరాలు లేకపోతే పెన్షన్, వడ్డీ , పీఎఫ్ విత్‌డ్రాయల్ సమయంలో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగులు వెంటనే అధికారిక పోర్టల్‌లో తమ సర్వీస్ హిస్టరీని తనిఖీ చేసుకుని, వివరాలు నమోదు చేయించుకోవాలని సూచించింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 9, 2026, 08:35 AM IST

Trending Photos

EPFO Alert pf date of joining and exit update mandatory: మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? ప్రతి నెలా మీ జీతం నుండి పీఎఫ్ కట్ అవుతోందా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో  డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్,  డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్  వివరాలు నమోదు చేయకపోతే భవిష్యత్తులో మీరు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఈపీఎఫ్ఓ హెచ్చరించింది.

EPFO సోషల్ మీడియా హెచ్చరిక:

ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ఖాతాలో చేరిన తేదీ (Date of Joining) ఉద్యోగం వదిలిపెట్టిన తేదీ (Date of Exit) ఖచ్చితంగా ఉండాలని ఈపీఎఫ్ఓ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ వివరాలు లేకపోతే పెన్షన్ ప్రయోజనాలు, వడ్డీ చెల్లింపులు నిలిపివేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ఈ తేదీలు ఎందుకు అంత ముఖ్యం?

పీఎఫ్ ఖాతాలో ఈ రెండు తేదీలు ఉండటం వల్ల ఈ క్రింది ప్రయోజనాలు ఉంటాయి:

సర్వీస్ లెక్కింపు: మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు పని చేశారో ఈ తేదీల ఆధారంగానే లెక్కిస్తుంది. దీనిపైనే మీ పెన్షన్ ఆధారపడి ఉంటుంది.

క్లెయిమ్ తిరస్కరణ: మీరు పీఎఫ్ డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవాలన్నా లేదా లోన్ తీసుకోవాలన్నా ఈ వివరాలు లేకపోతే అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవుతుంది.

పీఎఫ్ బదిలీ: పాత కంపెనీ నుండి కొత్త కంపెనీకి పీఎఫ్ డబ్బును ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేటప్పుడు డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్  తప్పనిసరి.

వడ్డీ చెల్లింపు: మీ డబ్బు ఎంత కాలం ఖాతాలో ఉంది అనే దానిపై వడ్డీని లెక్కించడానికి ఇవి అవసరం.

ఎవరు అప్‌డేట్ చేయాలి?

ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు: మీరు ప్రస్తుతం ఒకే కంపెనీలో కొనసాగుతుంటే, మీ ఖాతాలో 'చేరిన తేదీ' (DOJ) తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

ఉద్యోగం మానేసిన వారు: మీరు ఒక కంపెనీ వదిలిపెట్టినట్లయితే, ఆ ఖాతాలో 'నిష్క్రమణ తేదీ' (DOE) కూడా అప్‌డేట్ అయ్యిందో లేదో చూసుకోవాలి.

మీరు ఎలా తనిఖీ చేయాలి? (స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్):

మీ ఖాతాలో ఈ వివరాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ క్రింది పద్ధతిని పాటించండి:

ముందుగా EPFO పాస్‌బుక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ passbook.epfindia.gov.in కి వెళ్లండి.

మీ UAN నంబర్, పాస్‌వర్డ్ మరియు క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి.

లోపల 'Service History' విభాగానికి వెళ్లండి.

అక్కడ మీరు పని చేసిన అన్ని కంపెనీల లిస్ట్, చేరిన తేదీ.. నిష్క్రమించిన తేదీ కనిపిస్తాయి.

ఒకవేళ అక్కడ వివరాలు లేకపోతే, వెంటనే మీ కంపెనీ హెచ్ఆర్ (HR) విభాగాన్ని సంప్రదించి అప్‌డేట్ చేయించండి లేదా యూనిఫైడ్ పోర్టల్ ద్వారా మీరే సొంతంగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు.

చివరి నిమిషంలో పీఎఫ్ డబ్బుల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే మీ ఖాతాను ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోండి. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే సరిదిద్దుకోవడం ఉత్తమం.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

