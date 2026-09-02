Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /EPFO కీలక నిర్ణయం.. మినహాయింపు పొందిన PF ట్రస్టుల కోసం వన్ టైమ్ అమ్నెస్టీ స్కీమ్..!!

EPFO కీలక నిర్ణయం.. మినహాయింపు పొందిన PF ట్రస్టుల కోసం వన్ టైమ్ అమ్నెస్టీ స్కీమ్..!!

EPFO: 2026 జూన్ 29న కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961 కింద గుర్తింపు పొంది ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ అండ్ మిసిలేనియస్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1952లోని సెక్షన్ 17 లేదా కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020లోని సెక్షన్ 143 కింద అధికారిక మినహాయింపు లేని పీఎఫ్ ట్రస్టులకు ఆమ్నేస్టీ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:48 PM IST
EPFO కీలక నిర్ణయం.. మినహాయింపు పొందిన PF ట్రస్టుల కోసం వన్ టైమ్ అమ్నెస్టీ స్కీమ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అమెజాన్ జాబ్ పోయిందని కుంగిపోలేదు.. 6 కోళ్లతో మొదలుపెట్టి బిజినెస్ ఉమన్‌గా మారిన మరియా!
2
3
4
5