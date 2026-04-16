EPFO APP UAN Activation via UMANG App: మీరు కొత్తగా జాబ్ లో చేరారా? లేదా మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ను మొదటిసారి చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా. అయితే మీరు కచ్చితంగా యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ చేసుకోవాల్సిందే. అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రక్రియను ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్ సైట్లో చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. కానీ తాజా మార్పులతో ఇక నుంచి వెబ్ సైటల్లో ఆ సౌకర్యం అందుబాటులో లేదు.
మనలో చాలా మంది అనుకుంటున్నట్లుగా ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్లో Activate UAN అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. కానీ మీరు దానిపై క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒక పాప్ అప్ మెసేజ్ వస్తుంది. అది మిమ్మల్ని డైరెక్టుగా ఉమాంగ్ యాప్ కు రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే వెబ్ సైట్ ద్వారా యాక్టివేషన్ చేసే ప్రక్రియను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిలిపివేసి యాప్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
UAN యాక్టివేషన్ ఎందుకు ముఖ్యం?
-యూఏఎన్ యాక్టివేట్ చేయకపోతే మీరు ఈ పనులు చేయలేరు.
-పాస్బుక్ చెక్ చేయడం: కంపెనీ ప్రతి నెలా పీఎఫ్ డబ్బులు వేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడం కుదరదు.
-డబ్బు విత్డ్రా: ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత నగదు విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే యాక్టివ్ యూఏఎన్ తప్పనిసరి.
-కేవైసీ అప్డేట్: మీ పాన్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు అప్డేట్ చేయాలన్నా ఇది అవసరం.
-పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్: పాత కంపెనీ పీఎఫ్ డబ్బులను కొత్త కంపెనీకి బదిలీ చేయలేరు.
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా యాక్టివేట్ చేయడం ఎలా?
-వెబ్సైట్తో పనిలేకుండా కేవలం మీ మొబైల్ ద్వారానే నిమిషాల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు:
-ముందుగా మీ ఫోన్లో UMANG యాప్ను ఓపెన్ చేయండి.
-అందులో EPFO సర్వీసెస్ను ఎంచుకోండి.
-ఇప్పుడు 'UAN Activation' అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి.
-మీ యూఏఎన్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ వివరాలు నమోదు చేయండి.
-ఆధార్తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే OTPని ఎంటర్ చేస్తే మీ యూఏఎన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
-యూఏఎన్ (UAN) నంబర్.
-ఆధార్ కార్డు వివరాలు.
-ఆధార్తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్.
